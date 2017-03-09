«Вашингтон» обыграл на выезде «Денвер»
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. «Вашингтон Уизардз» обыграл на выезде «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в среду в столице штата Колорадо, завершилась со счетом 123:113 (35:28, 32:22, 30:35, 26:28) в пользу гостей. В составе победителей лучшим был Джон Уолл, набравший 30 очков и сделавши 10 результативных передач. Также
Результаты других матчей дня:
«Орландо Мэджик» — «Чикаго Буллз» — 98:91,
«Атланта Хокс» — «Бруклин Нетс» — 110:105,
«Майами Хит» — «Шарлотт Хорнетс» — 108:101,
«Индиана Пэйсерс» — «Детройт Пистонс» — 115:98,
«Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс» — 104:93,
«Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 107:91,
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Торонто Рэпторс» — 87:94,
«Сан-Антонио Сперс» — «Сакраменто Кингз» — 114:104,
«Хьюстон Рокетс» — «Юта Джаз» — 108:115.
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