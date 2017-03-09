«Вашингтон» обыграл на выезде «Денвер»

Встреча, прошедшая в среду в столице штата Колорадо, завершилась со счетом 123:113 (35:28, 32:22, 30:35, 26:28) в пользу гостей. В составе победителей лучшим был Джон Уолл, набравший 30 очков и сделавши 10 результативных передач. Также дабл-дабл у гостей оформил Марчин Гортат (11 очков + 15 подборов), Брэдли Бил набрал 23 очка. У хозяев самым результативным был Гэри Харрис (26 очков), а Мэйсон Пламли оформил дабл-дабл (19 очков + 10 подборов).

Результаты других матчей дня:

«Орландо Мэджик» — «Чикаго Буллз» — 98:91,

«Атланта Хокс» — «Бруклин Нетс» — 110:105,

«Майами Хит» — «Шарлотт Хорнетс» — 108:101,

«Индиана Пэйсерс» — «Детройт Пистонс» — 115:98,

«Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс» — 104:93,

«Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 107:91,

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Торонто Рэпторс» — 87:94,

«Сан-Антонио Сперс» — «Сакраменто Кингз» — 114:104,

«Хьюстон Рокетс» — «Юта Джаз» — 108:115.