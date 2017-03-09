Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29012134/
9 марта 2017, 9:40 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Лоусону грозит тюрьма за нарушение условий испытательного срока

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт. Разыгрывающий клуба НБА «Сакраменто Кингз» Тай Лоусон может получить тюремный срок из-за нарушения условий испытательного срока после вождения автомобиля в нетрезвом виде, сообщает TMZ.

Лоусон был задержан за вождение в состоянии опьянения в январе 2015 года в Денвере, а в ноябре того же года признал свою вину. Слушание по делу баскетболиста, которому грозило до 180 дней тюрьмы, прошли в январе 2016 года. По итогу заседания Лоусону был установлен трехлетний испытательный срок, с условием, что пробы на алкоголь, взятые у него, будут «чистыми».

По сообщению источника, Лоусон нарушил условия испытательного срока, трижды сдав положительный тест на алкоголь. Новые слушания по делу 29-летнего баскетболиста состоятся 22 марта, в день когда «Сакраменто» сыграет с «Милуоки Бакс».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин