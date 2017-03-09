Лоусону грозит тюрьма за нарушение условий испытательного срока

Лоусон был задержан за вождение в состоянии опьянения в январе 2015 года в Денвере, а в ноябре того же года признал свою вину. Слушание по делу баскетболиста, которому грозило до 180 дней тюрьмы, прошли в январе 2016 года. По итогу заседания Лоусону был установлен трехлетний испытательный срок, с условием, что пробы на алкоголь, взятые у него, будут «чистыми».

По сообщению источника, Лоусон нарушил условия испытательного срока, трижды сдав положительный тест на алкоголь. Новые слушания по делу 29-летнего баскетболиста состоятся 22 марта, в день когда «Сакраменто» сыграет с «Милуоки Бакс».