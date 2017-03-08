Богут пропустит остаток сезона
Центровой «Кливленд Кавальерс» Эндрю Богут не выйдет на площадку до конца нынешнего сезона. Австралийцу не потребуется операция для восстановления после перелома берцовой кости, но он всё равно не сможет появиться на площадке даже в
плей-офф.
Богут будет проходить восстановление без хирургического вмешательства и должен восстановиться к началу тренировочного лагеря перед следующим сезоном. Богут сломал ногу на первой минуте дебютного матча за «Кавальерс».
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