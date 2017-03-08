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8 марта 2017, 21:49 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Богут пропустит остаток сезона

Центровой «Кливленд Кавальерс» Эндрю Богут не выйдет на площадку до конца нынешнего сезона. Австралийцу не потребуется операция для восстановления после перелома берцовой кости, но он всё равно не сможет появиться на площадке даже в плей-офф.

Богут будет проходить восстановление без хирургического вмешательства и должен восстановиться к началу тренировочного лагеря перед следующим сезоном. Богут сломал ногу на первой минуте дебютного матча за «Кавальерс».
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Новости НБА

Центровой Богут сломал ногу в дебютном матче за «Кливленд», отыграв меньше минуты

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт. Чемпион НБА 2015 года австралийский центровой Эндрю Богут получил перелом большой берцовой кости левой ноги в дебютном матча за «Кливленд Кавальерс», сообщается на официальном сайте клуба.
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