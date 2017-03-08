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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29010791/
8 марта 2017, 21:06 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Попович: У Леонарда такой же подход, как у Брайанта, Джеймса и Джордана

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович похвалил Кавая Леонарда за умение брать на себя ответственность.

«Он хорошо справляется с ответственностью. Самое важное — он понимает, что вещи не всегда будут положительными в плане побед-поражений или попаданий-промахов. И это хорошо, некоторые люди этого не понимают и боятся брать на себя ответственность.

Тут приходят на ум Коби Брайант, Леброн Джеймс и Майкл Джордан, которые брали ответственность на себя. Они понимали, что бросок не всегда будет точным и что они даже могут потерять мяч. Но они продолжали играть и не стеснялись в следующий раз. Они хотели продолжать. У Кавая есть такое же качество, и это очень важно, потому что оно мало у кого есть», — приводит слова Поповича ESPN.
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