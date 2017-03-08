Кьюбан: Надеюсь, «Лейкерс» ждёт полный провал

«Чем хуже у них, тем лучше для меня. Надеюсь, у них будет полный провал, настоящий кошмар. Надеюсь, Мэджик Джонсон и Роб Пелинка станут худшей связкой генерального менеджера и президента в истории. Но я в то же время надеюсь, что в их жизнях всё будет в порядке», — приводит слова Кьюбана The Orange County Register.