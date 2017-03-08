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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29010341/
8 марта 2017, 19:30 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Кьюбан: Надеюсь, «Лейкерс» ждёт полный провал

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан пожелал неудачи новому руководству «Лос-Анджелес Лейкерс» в лице Мэджика Джонсона и Роба Пелинки. Свою позицию Кьюбан объяснил конкуренцией в НБА.

«Чем хуже у них, тем лучше для меня. Надеюсь, у них будет полный провал, настоящий кошмар. Надеюсь, Мэджик Джонсон и Роб Пелинка станут худшей связкой генерального менеджера и президента в истории. Но я в то же время надеюсь, что в их жизнях всё будет в порядке», — приводит слова Кьюбана The Orange County Register.
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