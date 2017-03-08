Игры разума. Что ждет Мозгова?

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Прошлое лето стало главным в карьере Мозгова. Он выиграл чемпионат НБА, а затем подписал «контракт жизни» с «Лейкерс» на сумму 64 миллиона долларов. Поклонники радовались за игрока, нейтральные болельщики недоумевали, зачем калифорнийцы отвалили столько денег не молодому и имеющему проблемы со здоровьем россиянину.

Начало сезона не стало ни подтверждением слов скептиков, ни опровержением надежд оптимистов. Мозгов регулярно выходил в стартовом составе и играл с большим желанием. Вот только его статистика не соответствовала ожиданиям, к тому же центровому отчаянно не хватало стабильности — он чередовал хорошие игры с невзрачными. «Лейкерс» ударно стартовали, но уже к новому году всем стало понятно, что команда будет бороться за высокое место на драфте, а не попадание в плей-офф. 7 февраля перед игрой с «Нью-Йорком» главный тренер Люк Уолтон усадил в запас всех дорогостоящих ветеранов, включая Мозгова. С тех пор центровой лишь дважды появлялся на паркете — в матчах с «Сакраменто» и «Нью-Орлеаном».

ЕСТЬ ЛИ ЗДЕСЬ ПРЕДВЗЯТОСТЬ?

Сразу ответим «нет». Мозгов выпал из ротации по объективным причинам. Одна из главных — неожиданный прогресс конкурентов. «Лейкерс» подписали Мозгова в самом начале периода, когда клубам можно вести переговоры со свободными агентами. На тот момент калифорнийцам был необходим центровой: непроявившие себя Рой Хибберт и Брэндон Басс уходили из команды, не было уверенности в том, что Тарик Блэк подпишет новый контракт, а задрафтованный Ивица Зубац выглядел слишком сырым. Казалось, что босниец потребуется несколько лет, прежде чем он будет соответствовать уровню лиги, если такое вообще случится.

На деле же все вышло наоборот. Блэк, обрадованной перспективой поработать с Уолтоном, подписал новое соглашение на выгодных для клуба условиях. Зубац начал прогрессировать в дебютном сезоне — уже в январской игре с «Денвером» босниец оформил свой первый дабл-дабл. Ларри Нэнс и Томас Робинсон своим усердием также заслужили минуты в ротации.

В то же время к игре Мозгова хватало претензий. Главная из них: наш центровой не справлялся со своей главной задачей — игрой в обороне. «Лейкерс», как и в прошлом сезоне, являются одной из худших команд лиги по этому показателю. Но если взглянуть на карту бросков их соперников, выясняется, что почти по всем зонам процент реализации не так уж и высок, кроме одной — под кольцом.

В своей вотчине Мозгов позволял оппонентам реализовывать около 65 процентов бросков — это даже хуже, чем у его предшественника Хибберта. Статистика безжалостна к россиянину — из всех «больших» команды у него самые низкие показатели при защите «краски» и по блок-шотам. Конечно, партнеры виноваты не меньше Тимофея. Но картина все равно получается не самая приятная. Подписывая контракт, в «Лейкерс» надеялись, что Мозгов на несколько лет закроет проблемную позицию, став фундаментом их обороны. Но его конкуренты прибавили, а россиянин скорее разочаровал.

ОСТАТЬСЯ В «ЛЕЙКЕРС»?

Продолжение выступлений Мозгова за нынешний клуб — единственный вариант, на данный момент устраивающий все стороны. Уникальность ситуации в том, что руководители и игрок сами стали заложниками огромного соглашения, подписанного летом. Обменять Мозгова «Лейкерс» не могут — просто не найдут покупателя, который согласится принять такой контракт. Да и позиция центрового у большинства команд в лиге укомплектована, у многих даже чересчур.

При этом выкуп контракта россиянина станет признанием многомиллионной ошибки, в чем клуб также не заинтересован. Так что, как минимум до лета стороны сохранят статус-кво. Главное для Мозгова — не впадать в депрессию и пользоваться своими шансами. В тренерском штабе к нему относятся хорошо, а значит, возможности проявить себя обязательно будут. Как в недавнем матче с «Пеликанс», где Тимофей начал не слишком здорово, но, освоившись, показал хорошую игру, практически закрыв Казинса и набрав 8 очков.

Что будет после завершения сезона, сейчас не знает никто. В руководстве «Лейкерс» случился передел власти, но даже с приходом легендарного Мэджика Джонсона калифорнийцам будет сложно найти кого-то лучше Мозгова ближайшим летом, ведь звезды давно не жалуют «озерных». Поэтому велика вероятность, что «Лейкерс» дадут еще один шанс Тимофею.

ИЛИ ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ?

Практически каждый иностранец, карьера которого в НБА начинает стагнировать, посматривает за океан. Да, это регулярная игровая практика, плюс российские топ-клубы очень заинтересованы в таком усилении, но даже их финансовые возможности не сравнятся с Америкой. А у Тимофея еще три года очень «жирного» контракта — кто откажется от этого по собственной воле?

Можно привести пример с удачным «возвращением» в Россию Алексея Шведа, но, в отличие от него, Мозгову уже 30 лет. Центровой долго и планомерно, поднимаясь с самых низов, шел к своей цели — играть в НБА. Его жизнь сейчас плотно связана с США, где у него недвижимость, семья и маленький ребенок. Отказываться от мечты ради матчей с «Пармой» и «Астаной»?

Пусть отношения Мозгова и «Лейкерс» в данный момент зашли в тупик, но возвращение в Россию навряд ли много даст Тимофею в игровом и эмоциональном плане. Поэтому центровому лучше запастись терпением. Тимофей наверняка еще не сказал последнего слово в сильнейшей лиге мира.