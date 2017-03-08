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8 марта 2017, 12:22 | Баскетбол: НБА | УНИАН

«Финикс» украинца Лэня проиграл «Вашингтону» в очередном матче НБА

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча, в одном из которых «Финикс Санз» украинца Алексея Лэня проиграл «Вашингтон Уизардс» со счетом 127:131, сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 127:131. Увеличить
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Украинский центровой Алексей Лень провел в игре 21 минуту 34 секунды, за которые набрал 8 очков, сделал 11 подборов, 1 перехват, 4 блокшота, совершил 1 потерю и получил 3 фола.

Финикс — Вашингтон 127:131 (25:38, 36:30, 31:26, 35:37).

Финикс: Бледсо (30 + 6 потерь), Букер (25 + 6 передач + 6 потерь), Уоррен (15 + 10 подборов), Уильямс (15 + 10 подборов), Барбоза (12), Крисс (9), Лень (8 + 11 подборов + 4 блок-шота), Юлис (7), Джонс (6).

Вашингтон: Богданович (29 + 9 подборов), Бил (27), Уолл (25 + 14 передач), Смит (17), Маинми (15 + 9 подборов + 7 перехватов), М-ф Моррис (6), Гортат (6), Портер (2), Дженнингс (2), Убре (2).

Оклахома-Сити — Портленд 121:126 (40:29, 27:32, 25:38, 29:27).

Оклахома-Сити: Уэстбрук (58), Оладипо (16), Кантер (11), Роберсон (9), Сабонис (8), Абринес (5), Адамс (4), Грант (3), Гибсон (3), Коул (2), Макдермотт (2).

Портленд: Крэбб (23), Лиллард (22), Макколлум (21), Нуркич (17), Амину (12), Ленард (12), Вонле (11), Харклесс (6), Напьер (2).

Даллас — Лейкерс 122:111 (38:29, 32:23, 33:22, 19:37).

Даллас: Новицки (25 + 11 подборов), Сет Карри (18), Феррелл (16ч), Мэттьюз (15), Барнс (14), Ноэл (11 + 12 подборов), Кук (10), Харрис (7), Пауэлл (4), Финни-Смит (2).

Лейкерс: Расселл (22), Кларксон (22), Янг (13), Ингрэм (13), Рэндл (13 + 18 подборов + 10 передач), Брюэр (9), Эннис (8), Нэнс (8), Нваба (2), Блэк (1).

Восточная конференция.

1. Кливленд Кавальерс — 42 победы / 20 поражений.

2. Бостон Селтикс — 40/24.

3. Вашингтон Уизардс — 38/24.

4. Торонто Рэпторс — 37/26.

5. Атланта Хоукс — 34/29.

6. Индиана Пэйсерс — 32/31.

7. Чикаго Буллз — 31/32.

8. Детройт Пистонс — 30/32.

9. Майами Хит — 30/34.

10. Милуоки Бакс — 29/33.

11. Шарлотт Хорнетс — 28/35.

12. Нью-Йорк Никс — 26/38.

13. Филадельфия Сиксерс — 23/40.

14. Орландо Мэджик — 23/41.

15. Бруклин Нетс — 11/51.

Западная конференция.

1. Голден Стэйт Уорриорз — 52 победы / 11 поражений.

2. Сан-Антонио Сперс — 49/13.

3. Хьюстон Рокетс — 44/20.

4. Юта Джаз — 40/24.

5. Лос-Анджелес Клипперс — 38/25.

6. Мемфис Гриззлиз — 36/28.

7. Оклахома-Сити Тандер — 35/29.

8. Денвер Наггетс — 29/34.

9. Портленд Трэйл Блэйзерс — 27/34.

10. Даллас Маверикс — 27/36.

11. Миннесота Тимбервулвз — 25/37.

12. Сакраменто Кингз — 25/38.

13. Нью-Орлеан Пеликанс — 25/39.

14. Финикс Санз — 21/43.

15. Лос-Анджелес Лейкерс — 19/45.

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