«Финикс» украинца Лэня проиграл «Вашингтону» в очередном матче НБА
В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча, в одном из которых «Финикс Санз» украинца Алексея Лэня проиграл «Вашингтон Уизардс» со счетом 127:131, сообщает официальный сайт лиги.
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Украинский центровой Алексей Лень провел в игре 21 минуту 34 секунды, за которые набрал 8 очков, сделал 11 подборов, 1 перехват, 4 блокшота, совершил 1 потерю и получил 3 фола.
Финикс — Вашингтон 127:131 (25:38, 36:30, 31:26, 35:37).
Финикс: Бледсо (30 + 6 потерь), Букер (25 + 6 передач + 6 потерь), Уоррен (15 + 10 подборов), Уильямс (15 + 10 подборов), Барбоза (12), Крисс (9), Лень (8 + 11 подборов + 4 блок-шота), Юлис (7), Джонс (6).
Вашингтон: Богданович (29 + 9 подборов), Бил (27), Уолл (25 + 14 передач), Смит (17), Маинми (15 + 9 подборов + 7 перехватов),
Оклахома-Сити: Уэстбрук (58), Оладипо (16), Кантер (11), Роберсон (9), Сабонис (8), Абринес (5), Адамс (4), Грант (3), Гибсон (3), Коул (2), Макдермотт (2).
Портленд: Крэбб (23), Лиллард (22), Макколлум (21), Нуркич (17), Амину (12), Ленард (12), Вонле (11), Харклесс (6), Напьер (2).
Даллас — Лейкерс 122:111 (38:29, 32:23, 33:22, 19:37).
Даллас: Новицки (25 + 11 подборов), Сет Карри (18), Феррелл (16ч), Мэттьюз (15), Барнс (14), Ноэл (11 + 12 подборов), Кук (10), Харрис (7), Пауэлл (4),
Лейкерс: Расселл (22), Кларксон (22), Янг (13), Ингрэм (13), Рэндл (13 + 18 подборов + 10 передач), Брюэр (9), Эннис (8), Нэнс (8), Нваба (2), Блэк (1).
Восточная конференция.
1. Кливленд Кавальерс — 42 победы / 20 поражений.
2. Бостон Селтикс — 40/24.
3. Вашингтон Уизардс — 38/24.
4. Торонто Рэпторс — 37/26.
5. Атланта Хоукс — 34/29.
6. Индиана Пэйсерс — 32/31.
7. Чикаго Буллз — 31/32.
8. Детройт Пистонс — 30/32.
9. Майами Хит — 30/34.
10. Милуоки Бакс — 29/33.
11. Шарлотт Хорнетс — 28/35.
12.
13. Филадельфия Сиксерс — 23/40.
14. Орландо Мэджик — 23/41.
15. Бруклин Нетс — 11/51.
Западная конференция.
1. Голден Стэйт Уорриорз — 52 победы / 11 поражений.
2.
3. Хьюстон Рокетс — 44/20.
4. Юта Джаз — 40/24.
5.
6. Мемфис Гриззлиз — 36/28.
7.
8. Денвер Наггетс — 29/34.
9. Портленд Трэйл Блэйзерс — 27/34.
10. Даллас Маверикс — 27/36.
11. Миннесота Тимбервулвз — 25/37.
12. Сакраменто Кингз — 25/38.
13.
14. Финикс Санз — 21/43.
15.
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