«Оклахома» проиграла «Портленду» в матче НБА, несмотря на 58 очков Уэстбрука

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Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев и лидер сезона по числу трипл-даблов (30) Расселл Уэстбрук, набравший за 35 минут 58 очков, что является его личным рекордом и одним из лучших результатов среди игроков НБА в текущем сезоне. Рекордсменом текущего сезона является атакующий защитник лидера Западной конференции «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, набравший в декабре прошлого года в матче с «Индианой» 60 очков. Кроме Уэстбрука лишь двое игроков в составе «Оклахомы» смогли преодолеть отметку в 10 набранных за игру очков: атакующий защитник Виктор Оладипо (16) и центровой Энес Кантер (11).

В составе победителей три игрока набрали по 20 и более очков: атакующий защитник Си Джей Макколлум (21), разыгрывающий Дамиан Лиллард (22) и защитник Аллен Крэбб, показавший наибольшую результативность у «Портленда» — 23 очка.

«Оклахома» идет седьмой на Западе, одержав 35 побед в 64 встречах. «Портленд» находится в шаге от зоны плей-офф, занимая девятую строчку с 27 победами в 62 матчах.

В параллельной встрече «Вашингтон» в гостях победил «Финикс» — 131:127. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Эрик Бледсо, который за 26 минута набрал 30 очков. Форварды «Финикса» Ти Джей Уоррен и Алан Уильямс сделали по дабл-даблу с одинаковыми статистическими показателями — 15 очков и 10 подборов. У гостей наибольшую результативность продемонстрировал атакующий защитник Боян Богданович, набравший за 29 минут 29 очков. В составе «Вашингтона» три игрока набрали от 20 и более очков за встречу: Богданович, атакующий защитник Брэдли Бил (27) и первый номер драфта 2010 года разыгрывающий Джон Уолл (дабл- дабл из 25 очков и 14 передач).

«Вашингтон» идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 38 побед в 62 матчах. «Финикс» занимает предпоследнее, 14-е место на Западе, имея в активе лишь 21 победу в 64 матчах.