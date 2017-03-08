«Оклахома» проиграла «Портленду» в матче НБА, несмотря на 58 очков Уэстбрука
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. «Оклахома» уступила «Портленду» со счетом 121:126 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев и лидер сезона по числу
В составе победителей три игрока набрали по 20 и более очков: атакующий защитник Си Джей Макколлум (21), разыгрывающий Дамиан Лиллард (22) и защитник Аллен Крэбб, показавший наибольшую результативность у «Портленда» — 23 очка.
«Оклахома» идет седьмой на Западе, одержав 35 побед в 64 встречах. «Портленд» находится в шаге от зоны
В параллельной встрече «Вашингтон» в гостях победил «Финикс» — 131:127. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Эрик Бледсо, который за 26 минута набрал 30 очков. Форварды «Финикса» Ти Джей Уоррен и Алан Уильямс сделали по
«Вашингтон» идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 38 побед в 62 матчах. «Финикс» занимает предпоследнее, 14-е место на Западе, имея в активе лишь 21 победу в 64 матчах.
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