«Лейкерс» без Мозгова в составе проиграли «Далласу» в матче НБА
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. «Даллас» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 122:111 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Далласа» Дирк Новицки, на его счету 25 очков. Новицки стал шестым игроком в истории, преодолевшим отметку в 30 000 набранных очков в регулярных чемпионатах НБА.
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов не принимал участия в матче.
«Лейкерс» потерпели восьмое поражение подряд, команда замыкает турнирную таблицу Западной конференции, одержав 19 побед в 64 матчах. «Даллас» находится на 10-й позиции, победив в 25 матчах из 63.
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