«Лейкерс» без Мозгова в составе проиграли «Далласу» в матче НБА

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Далласа» Дирк Новицки, на его счету 25 очков. Новицки стал шестым игроком в истории, преодолевшим отметку в 30 000 набранных очков в регулярных чемпионатах НБА.

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов не принимал участия в матче.

«Лейкерс» потерпели восьмое поражение подряд, команда замыкает турнирную таблицу Западной конференции, одержав 19 побед в 64 матчах. «Даллас» находится на 10-й позиции, победив в 25 матчах из 63.