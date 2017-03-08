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8 марта 2017, 9:10 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Лейкерс» без Мозгова в составе проиграли «Далласу» в матче НБА

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. «Даллас» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 122:111 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Далласа» Дирк Новицки, на его счету 25 очков. Новицки стал шестым игроком в истории, преодолевшим отметку в 30 000 набранных очков в регулярных чемпионатах НБА.

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов не принимал участия в матче.

«Лейкерс» потерпели восьмое поражение подряд, команда замыкает турнирную таблицу Западной конференции, одержав 19 побед в 64 матчах. «Даллас» находится на 10-й позиции, победив в 25 матчах из 63.
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Новости НБА

Дирк Новицки стал шестым игроком в истории НБА, набравшим 30 000 очков

Дирк Новицки стал шестым игроком в истории НБА, набравшим 30 000 очков

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Немецкий форвард клуба «Даллас Маверикс» Дирк Новицки, набравший 20 очков в первой половине матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Лос-Анджелес Лейкерс», стал шестым игроком в истории лиги, набравшим 30 000 очков в матчах регулярных чемпионатов. После первой четверти домашнего матча «Даллас» ведет в счете — 70:52.
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