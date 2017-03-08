Дирк Новицки стал шестым игроком в истории НБА, набравшим 30 000 очков

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Чтобы набрать 30 тысяч очков 38-летнему немецкому баскетболисту потребовалось 1377 матчей.

Новицки стал шестым в истории и единственным из действующих баскетболистов, достигшим отметки в 30 000 набранных очков. Больше всех в истории НБА набрал Карим Абдул-Джабар, выступавший за «Милуоки» и «Лейкерс» — 38 387 очков. Второе место занимает достижение Карла Мэлоуна (36 928 очков), третий — Коби Брайант (33 643), четвертый — Майкл Джордан (32 292), пятый — Уилт Чемберлен (31 419). Следующим баскетболистом, которому покорится отметка в 30 000 очков, станет лидер «Кливленда» Леброн Джеймс, в его активе 28 316 очков за «Кливленд» и «Майами».

Немецкий форвард стал также первым европейским игроком, набравшим 30 тысяч очков. Из действующих баскетболистов, родившихся не в Северной Америке, после Новицки следует испанский центровой По Газоль. В его активе 19 754 очка в 1100 матчах.

Новицки был выбран клубом «Милуоки» под общим 9-м номером на драфте новичков 1998 года, но сразу же был обменян в «Даллас». По итогам сезона-2006/07 он был признан самым ценным игроком. В 2011 году в составе «Далласа» стал чемпионом НБА, а также получил титул MVP плей-офф. 13 раз немец принимал участие в Матчах всех звезд НБА.

В составе сборной Германии Новицки становился бронзовым призером чемпионата мира 2002 года, а также серебряным призером чемпионата Европы 2005 года.