Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29006015/
8 марта 2017, 8:57 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Дирк Новицки стал шестым игроком в истории НБА, набравшим 30 000 очков

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Немецкий форвард клуба «Даллас Маверикс» Дирк Новицки, набравший 20 очков в первой половине матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Лос-Анджелес Лейкерс», стал шестым игроком в истории лиги, набравшим 30 000 очков в матчах регулярных чемпионатов. После первой четверти домашнего матча «Даллас» ведет в счете — 70:52.

Чтобы набрать 30 тысяч очков 38-летнему немецкому форварду Далласа потребовалось 1377 матчей. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чтобы набрать 30 тысяч очков 38-летнему немецкому баскетболисту потребовалось 1377 матчей.

Новицки стал шестым в истории и единственным из действующих баскетболистов, достигшим отметки в 30 000 набранных очков. Больше всех в истории НБА набрал Карим Абдул-Джабар, выступавший за «Милуоки» и «Лейкерс» — 38 387 очков. Второе место занимает достижение Карла Мэлоуна (36 928 очков), третий — Коби Брайант (33 643), четвертый — Майкл Джордан (32 292), пятый — Уилт Чемберлен (31 419). Следующим баскетболистом, которому покорится отметка в 30 000 очков, станет лидер «Кливленда» Леброн Джеймс, в его активе 28 316 очков за «Кливленд» и «Майами».

Немецкий форвард стал также первым европейским игроком, набравшим 30 тысяч очков. Из действующих баскетболистов, родившихся не в Северной Америке, после Новицки следует испанский центровой По Газоль. В его активе 19 754 очка в 1100 матчах.

Новицки был выбран клубом «Милуоки» под общим 9-м номером на драфте новичков 1998 года, но сразу же был обменян в «Даллас». По итогам сезона-2006/07 он был признан самым ценным игроком. В 2011 году в составе «Далласа» стал чемпионом НБА, а также получил титул MVP плей-офф. 13 раз немец принимал участие в Матчах всех звезд НБА.

В составе сборной Германии Новицки становился бронзовым призером чемпионата мира 2002 года, а также серебряным призером чемпионата Европы 2005 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

«Лейкерс» без Мозгова в составе проиграли «Далласу» в матче НБА

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. «Даллас» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 122:111 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.
Еще 7 новостей  Все новости
8 марта

Зидан: "Реал" показал свой класс в победном матче Лиги чемпионов против "Наполи"

Бобровский впервые в карьере провел три подряд матча "на ноль" в НХЛ

Дирк Новицки стал шестым игроком в истории НБА, набравшим 30 000 очков