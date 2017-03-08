Дирк Новицки стал шестым игроком в истории НБА, набравшим 30 000 очков
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Немецкий форвард клуба «Даллас Маверикс» Дирк Новицки, набравший 20 очков в первой половине матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Лос-Анджелес Лейкерс», стал шестым игроком в истории лиги, набравшим 30 000 очков в матчах регулярных чемпионатов. После первой четверти домашнего матча «Даллас» ведет в счете — 70:52.
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Чтобы набрать 30 тысяч очков 38-летнему немецкому баскетболисту потребовалось 1377 матчей.
Новицки стал шестым в истории и единственным из действующих баскетболистов, достигшим отметки в 30 000 набранных очков. Больше всех в истории НБА набрал Карим
Немецкий форвард стал также первым европейским игроком, набравшим 30 тысяч очков. Из действующих баскетболистов, родившихся не в Северной Америке, после Новицки следует испанский центровой По Газоль. В его активе 19 754 очка в 1100 матчах.
Новицки был выбран клубом «Милуоки» под общим 9-м номером на драфте новичков 1998 года, но сразу же был обменян в «Даллас». По итогам сезона-2006/07 он был признан самым ценным игроком. В 2011 году в составе «Далласа» стал чемпионом НБА, а также получил титул MVP
В составе сборной Германии Новицки становился бронзовым призером чемпионата мира 2002 года, а также серебряным призером чемпионата Европы 2005 года.
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