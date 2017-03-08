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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29005729/
8 марта 2017, 8:56 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Бывший агент Брайанта Пелинка назначен генеральным менеджером клуба НБА «Лейкерс»

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Известный спортивный агент Роб Пелинка официально назначен на должность генерального менеджера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Роб Пелинка с 2003 года работал агентом представляя интересы Коби Брайанта Джеймса Хардена Карлоса Бузера Криса Боша Андре Игудалы Дерека Уильямса Андре Драммонда и др. Увеличить
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Ранее известный в прошлом защитник клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон был назначен на должность президента клуба по баскетбольным операциям. После чего генеральный менеджер «Лейкерс» Митч Купчак и исполнительный вице-президент клуба по баскетбольным операциям Джим Басс были освобождены от занимаемых должностей.

«Мы работали с Робом в тесном сотрудничестве на течение долгих лет, мы хорошо осведомлены о его знаниях бизнеса баскетбола и работы лиги. Вместе с директором по баскетбольным операциям Мэджиком Джонсоном, тренером Люком Уолтоном и новым генеральным менеджером мы находимся в отличном стартовом положении и готовы вернуть победные традиции в Лос-Анджелес», — сказала президент клуба Джини Басс.

47-летний Пелинка являлся известным агентом игроков НБА, Пелинка сам выступал за баскетбольную команду университета Мичигана, сыграв 117 матчей. С 2003-го года он работал в НБА в качестве агента, представляя интересы Коби Брайанта, Джеймса Хардена, Карлоса Бузера, Криса Боша, Андре Игудалы, Дерека Уильямса, Андре Драммонда и др.

«Лейкерс», в составе которых выступает российский центровой Тимофей Мозгов, занимают последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Клуб одержал 19 побед в 63 матчах текущего регулярного чемпионата.
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