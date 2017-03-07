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7 марта 2017, 9:32 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Центровой Богут сломал ногу в дебютном матче за «Кливленд», отыграв меньше минуты

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт. Чемпион НБА 2015 года австралийский центровой Эндрю Богут получил перелом большой берцовой кости левой ноги в дебютном матча за «Кливленд Кавальерс», сообщается на официальном сайте клуба.

В понедельник «Кливленд» уступил дома «Майами Хит» со счетом 98:106. Богут, для которого этот матч стал дебютным за «Кавальерс», успел сыграть лишь 58 секунд, после чего был вынужден покинуть площадку в результате столкновения с игроком «Хит» Окаро Уайтом.

Богут стал игроком «Кливленда» 3 марта. В нынешнем сезоне 32-летний австралиец, выступая за «Даллас», в среднем за игру набирал 3 очка и делал 8,3 подбора.
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