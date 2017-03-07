«Кливленд» проиграл «Майами» в матче НБА, Джеймс и Ирвинг набрали 62 очка на двоих
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» проиграл «Майами» со счетом 98:106 в домашнем матче регулярного чемпионата, лидеры «Кливленда» Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг набрали 62 очка на двоих.
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Самым результативным игроком матча стал Ирвинг, набравший 32 очка, на его счету еще семь подборов и три передачи. Джеймс набрал 30 очков, отдал шесть результативных передач и сделал 17 подборов, оформив
«Кливленд» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, потерпев 18-е поражение в 62 матчах. «Майами» идет на девятой строчке на Востоке, одержав 29-ю победу в 64 играх.
В параллельных матчах «Орландо» дома уступил «Нью- Йорку» (105:113), «Филадельфия» также на своем паркете проиграла «Милуоки» (98:112). Гостевую победу одержал финалист прошлогоднего сезона «Голден Стэйт», обыгравший «Атланту» (119:11), «Детройт» дома был сильнее «Чикаго» (109:95).
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