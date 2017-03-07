Матч НБА «Миннесота» — «Портленд» перенесен из-за влаги на паркете арены
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Встреча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Миннесотой» и «Портлендом» перенесена на поздний срок по причине скопления влаги на паркете стадиона в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Об этом сообщает
пресс-служба НБА.
Игра должна была начаться в 4:00 мск, но в результате будет проведена в другой день
Проблемы с конденсатом на домашней арене «Миннесоты» начались за несколько часов до начала матча. По словам начальника коммуникаций арены, все проблемы были устранены, когда болельщики стали приходить на стадион. Через некоторое время влага на паркете снова стала проявляться, после чего было принято решение перенести матч.
Для «Портленда» это второй перенесенный матч за два месяца. 8 января встреча регулярного чемпионата между «Портлендом» и «Детройтом» перенесена на сутки по причине неблагоприятных погодных условий. Сильнейший снегопад обрушился в начале года на штат Орегон,
«Миннесота» занимает 12-е место в Западной конференции, «Портленд» — девятый на Востоке.
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