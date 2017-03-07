Кемба Уокер и Кавай Ленард признаны лучшими игроками недели в НБА
МОСКВА, 6 мар —
Р-Спорт. Защитник «Шарлотт» Кемба Уокер и форвард «Сан-Антонио» Кавай Ленард признаны лучшими игроками минувшей недели в НБА в Восточной и Западной конференциях соответственно, сообщается в официальном микроблоге ассоциации в Twitter.
Уокер на минувшей неделе сыграл в трех матчах за «Шарлотт» — против «Лос-Анджелес Лейкерс», «Финикса» и «Денвера», в которых клуб добился двух побед. Защитник провел на паркете в общей сложности 108 минут, набрал 83 очка, совершил 13 подборов и отдал 19 передач.
Ленард также провел три матча — против «Индианы», «Нью-Орлеана» и «Миннесоты». «Сан-Антонио» добился трех побед. В активе форварда два
«Шарлотт» на «Востоке» занимает 11-е место, «Сан-Антонио» — вторая команда на «Западе», «шпоры» уже обеспечили себе выход в
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