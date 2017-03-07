Кемба Уокер и Кавай Ленард признаны лучшими игроками недели в НБА

Уокер на минувшей неделе сыграл в трех матчах за «Шарлотт» — против «Лос-Анджелес Лейкерс», «Финикса» и «Денвера», в которых клуб добился двух побед. Защитник провел на паркете в общей сложности 108 минут, набрал 83 очка, совершил 13 подборов и отдал 19 передач.

Ленард также провел три матча — против «Индианы», «Нью-Орлеана» и «Миннесоты». «Сан-Антонио» добился трех побед. В активе форварда два дабл-дабла, 96 набранных очков на неделе при 27 подборах, 13 передачах и 12 перехватах.