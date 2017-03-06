«Голден Стэйт» обыграл «Нью-Йорк» в матче чемпионата НБА

Встреча, прошедшая в воскресенье на площадке «Нью-Йорка», завершилась со счетом 112:105 (29:18, 20:32, 35:26, 28:29) в пользу гостей, в составе которых самыми результативными стали Стефен Карри (31 очко) и Клэй Томпсон (29). У хозяев 28 очков набрал Деррик Роуз, Кристапс Порзингис сделал дабл-дабл (24 очка, 15 подборов).

«Нью-Йорк» 6 марта на выезде встретится с «Орландо», а «Голден Стэйт» в тот же день в гостях сыграет с «Атлантой».