«Голден Стэйт» обыграл «Нью-Йорк» в матче чемпионата НБА
МОСКВА, 6 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты «Голден Стэйт» обыграли «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в воскресенье на площадке «Нью-Йорка», завершилась со счетом 112:105 (29:18, 20:32, 35:26, 28:29) в пользу гостей, в составе которых самыми результативными стали Стефен Карри (31 очко) и Клэй Томпсон (29). У хозяев 28 очков набрал Деррик Роуз, Кристапс Порзингис сделал
«Нью-Йорк» 6 марта на выезде встретится с «Орландо», а «Голден Стэйт» в тот же день в гостях сыграет с «Атлантой».
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