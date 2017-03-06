Трёхочковый Робинсона помог «Индиане» вырвать победу у «Атланты»

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«Хоукс» добились двузначного отрыва уже в первой четверти, но на большой перерыв команды ушли при равном счёте. Во второй половине команды по очереди выходили вперёд, и за 1:43 до сирены «Хоукс» вели — «+6», однако «Пэйсерс» удалось провести рывок — 7:0. Победу им принёс трёхочковый бросок Гленна Робинсона в конце встречи.



Самым результативным игроком матча стал форвард «Индианы» Пол Джордж, набравший 34 очка. «Атланте» 24 очка принёс Тим Харуэй-младший.