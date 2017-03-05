«Кливленд» без Леброна Джеймса крупно проиграл «Майами»

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Встреча, прошедшая в субботу в Майами, закончилась со счетом 120:92 (35:35, 32:16, 34:24, 19:17) в пользу гостей. Самым результативным игроком в составе «Хит» стал Горан Драгич, набравший 23 очка, а Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл, записав себе в актив 20 очков и 13 подборов. У «Кавальерс» 21 очко набрал Ченнинг Фрай.

Джеймс и Ирвинг получили дополнительный отдых по решению тренерского штаба. «Майами» одержал 18-ю победу в последних 22 матчах. Всего на счету «Хит» 29 побед в 63 играх.

Результаты остальных матчей субботы:

«Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Детройт Пистонс» — 106:136 (25:33, 27:34, 30:39, 24:30),

«Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» — 101:94 (12:19, 41:23, 27:25, 21:27),

«Чикаго Буллс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 91:101 (29:23, 32:32, 12:27, 18:19),

«Денвер Наггетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 102:112 (23:31, 29:30, 27:29, 23:22),

«Хьюстон Рокетс» — «Мемфис Гризлис» — 123:108 (27:24, 28:27, 38:27, 30:30).