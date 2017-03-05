Испанский баскетболист Кальдерон продолжит карьеру в «Атланте»
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Испанский разыгрывающий Хосе Кальдерон, выставленный клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на драфт отказов, продолжит выступление за «Атланту». Об этом сообщает пресс- служба «Хокс».
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В текущем регулярном чемпионате НБА 35-летний Кальдерон провел 24 матча (11 — в стартовом составе), в среднем набирая 3,3 очка, делая 1,7 подбора и 2,1 передачи.
На данный момент «Атланта» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 34 победы в 61 матче.
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