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5 марта 2017, 0:38 | Баскетбол: НБА | PROСПОРТ - Казахстан

Адам Сильвер: В случае расширения предпочтение отдадим Мексике

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что в случае увеличения команд в лиге за счет других стран, приоритет будет отдан представителям из Мексики.

«С точки зрения новых международных рынков, наиболее детально мы изучаем возможность получить команду в Мехико-Сити», — цитирует слова Сильвера The Score.

Также Сильвер добавил, что рассматривал возможность организации турнира в межсезонье в Мехико, дабы повысить интерес к баскетболу в самом густонаселенном городе Северной Америки.
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