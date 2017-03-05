Адам Сильвер: В случае расширения предпочтение отдадим Мексике
Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что в случае увеличения команд в лиге за счет других стран, приоритет будет отдан представителям из Мексики.
«С точки зрения новых международных рынков, наиболее детально мы изучаем возможность получить команду в Мехико-Сити», — цитирует слова Сильвера The Score.
Также Сильвер добавил, что рассматривал возможность организации турнира в межсезонье в Мехико, дабы повысить интерес к баскетболу в самом густонаселенном городе Северной Америки.
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