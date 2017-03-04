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4 марта 2017, 22:07 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Кливленд» официально объявил о подписании Деррика Уильямса

«Кливленд Кавальерс» подписал соглашение с форвардом Дерриком Уильямсом.

Об этом сообщается на официальной страничке команды в Twitter. Контракт с игроком рассчитан до конца нынешнего сезона.

Текущий регулярный чемпионат Уильямс начинал в составе «Майами Хит», за команду из Флориды он успел сыграть 25 поединков, в которых набирал по 5,9 очка и совершал по 2,9 подбора в среднем за игру.

Ранее 2-й номер драфта-2011 выступал также за такие клубы как «Миннесота Тимбервулвз», «Сакраменто Кингз» и «Нью-Йорк Никс».
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