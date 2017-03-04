Старость в радость. Игроки, нашедшие себя после окончания карьеры
Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Стив Керр и Шакил О'Нил — 10 баскетболистов, которые стали успешными после «выхода на пенсию».
В НБА нет равенства. С суперзвёздами обращаются как с богами, с ними подписывают огромные контракты, они регулярно участвуют в рекламных кампаниях и всегда остаются на слуху. Обычные игроки вынуждены довольствоваться теми деньгами, которые для них выбил агент, и, как правило, контракт с клубом составляет большую часть их суммарного дохода. Но независимо от того, суперзвезда вы или рядовой исполнитель, нет никаких гарантий, что после завершения карьеры вам удастся добиться успеха в
Дэнни Эйндж
В НБА всегда есть игроки, которые обречены стать тренерами или занять
Шакил О’Нил
Без сомнения, Шакил О’Нил является одним из сильнейших игроков всех времён. В его активе числятся четыре чемпионских титула, звание MVP, золото Олимпиады и множество других наград. У Шака никогда не было проблем с самореализацией. Ещё в бытность игроком он учился в университете, поступал на полицейские курсы и снимался в кино. После завершения карьеры О’Нил стал успешным аналитиком на телевидении, где по сей день продолжает спорить с коллегой Чарльзом Баркли, а также до недавнего времени шутил над Джавэйлом Макги. Кроме того, стоит упомянуть и инвестиционную деятельность Шака, которая принесла ему большую прибыль.
Винни Джонсон
Винни Джонсон никогда не был суперзвездой, однако для болельщиков «Детройт Пистонс» он — легенда, принёсшая клубу чемпионство в финале
Дэвид Робинсон
Дэвид Робинсон добился немалого на баскетбольной площадке, завоевав два чемпионских титула и звание MVP регулярного чемпионата. Кроме того, он всегда был отличным примером для подрастающего поколения. После завершения карьеры Робинсон вместе с известным бизнесменом создал инвестиционную компанию. Главная цель этого бизнеса — финансирование как коммерческих, так и социальных проектов. Например, компания Дэвида содержит частную школу, основателем которой является Робинсон, а также регулярно поддерживает различные спортивные и образовательные инициативы.
Стив Керр
Выступая 15 лет в НБА, Стив Керр пополнил свою коллекцию трофеев пятью чемпионскими титулами. Лучшие годы Керра прошли в «Чикаго», где он был надёжным трёхочковым снайпером. За карьеру Стиву удалось реализовать 45% дальних бросков. Без сомнения, он был одним из лучших специалистов по трёхочковым в истории НБА. После завершения карьеры успех не перестал сопутствовать Керру. Он пробовал себя в роли аналитика на телевидении, был генеральным менеджером «Финикса», а в 2014 году возглавил «Голден Стэйт» и в первый же сезон завоевал чемпионство.
Мэджик Джонсон
Лицо «Шоутайма» Мэджик Джонсон знает, как строилась и чем жила чемпионская команда в
Майкл Финли
Иногда мы забываем, что у баскетболистов есть и интересы вне спорта. Майкл Финли, известный по выступлениям за «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Спёрс», после окончания карьеры основал продюсерскую компанию «Follow through Productions». Сейчас она активно участвует в производстве фильмов. В её портфолио уже числятся известные кинокартины, например, «Дворецкий» и «Рождение нации».
Джамал Машбёрн
Уже в дебютный сезон Джамала Машбёрна стало понятно, что в будущем он станет
Майкл Джордан
Хоть Майкл Джордан и завершил карьеру в 2003 году, он продолжает регулярного попадать в различные баскетбольные рейтинги и, стоит отметить, занимает в них высокие места. Джордан является одним из самых известных спортсменов в истории. Майкл был лицом НБА на протяжении двух десятилетий, а многие его рекорды остаются недосягаемыми по сей день. Джордан пробовал себя в различных областях бизнеса, но сейчас все свои силы отдаёт собственному клубу — «Шарлотт Хорнетс». Конечно, не стоит забывать и о его бренде спортивной одежды, которым владеет американская компания Nike. На данный момент капитал Джордана оценивается в $ 1,31 млрд — невероятные цифры не только для
Кенни Томас
После того как Кенни Томас был выбран под 22-м номером драфта-1999, он провёл 11 лет в НБА, но его карьеру вряд ли можно назвать захватывающей. Томас был наиболее известен игрой на подборах. Карьера Кенни подошла к концу в 2010 году, когда его отчислили из состава «Мемфис Гриззлиз». Оказавшись «на пенсии», Томас начал сотрудничать с Мэджиком Джонсоном. Кенни удалось основать успешную компанию, которая работает в шести главных направлениях: здоровая вода, спортивная одежда, баскетбольное образование, работа с населением, сфера развлечений и недвижимость.
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