НБА планирует внести изменения в формат Матча звезд

«Слышал про идею с 4-очковым броском. Этого не будет в играх НБА, но можно попробовать в Матче звезд. Возможно, появится 10-очковый бросок — с середины площадки на последней минуте. Не знаю, возможно, это сумасшедшие идеи, — сказал Сильвер. — Мы изменим формат в следующем сезоне, не собираемся достигать уровня борьбы, подобного плей-офф, но все же баскетболисты должны играть».

Матч звезд НБА — 2017 состоялся в феврале в Новом Орлеане и стал самым результативным за всю историю, сборная Запада обыграла команду Востока со счетом 192:182. Форвард сборной Запада Кевин Дюрант («Голден Стэйт») стал четвертым игроком в истории, кому удалось оформить трипл-дабл в Матче звезд: баскетболист набрал 21 очко, сделал 10 подборов и 10 передач. Самым ценным игроком звездного уик-энда стал тяжелый форвард «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис.