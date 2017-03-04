НБА планирует внести изменения в формат Матча звезд
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) собирается внести изменения в формат проведения Матча звезд, чтобы увеличить его соревновательную составляющую. Об этом сообщил комиссионер лиги Адам Сильвер, слова которого приводит ESPN.
«Слышал про идею с 4-очковым броском. Этого не будет в играх НБА, но можно попробовать в Матче звезд. Возможно, появится 10-очковый бросок — с середины площадки на последней минуте. Не знаю, возможно, это сумасшедшие идеи, — сказал Сильвер. — Мы изменим формат в следующем сезоне, не собираемся достигать уровня борьбы, подобного
Матч звезд НБА — 2017 состоялся в феврале в Новом Орлеане и стал самым результативным за всю историю, сборная Запада обыграла команду Востока со счетом 192:182. Форвард сборной Запада Кевин Дюрант («Голден Стэйт») стал четвертым игроком в истории, кому удалось оформить
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