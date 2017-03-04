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4 марта 2017, 10:39 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Кливленд» победил «Атланту», Ирвинг и Леброн Джеймс на двоих набрали 81 очко

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» нанесли гостевое поражение «Атланте Хокс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Игра, прошедшая в пятницу в Атланте, закончилась со счетом 135:130 (39:33, 38:27, 29:28, 29:42) в пользу гостей. В составе победителей самым результативным стал Кайри Ирвинг, набравший 43 очка и добавивший к ним 9 передач и 2 подбора; дабл-дабл оформил Леброн Джеймс (38 очков + 13 подборов). Хозяевам наибольшее количество очков принес Тим Хардуэй-младший — 36; дабл-дабл в активе Дуайта Ховарда (15 очков + 10 подборов).

«Кливленд» — единственная команда в истории НБА, реализовавшая 25 трехочковых бросков в одной игре (регулярный чемпионат и плей-офф). При этом «Кавальерс» сделали это дважды, повторив свое достижение в матче с «Атлантой».

В еще одном матче «Финикс» на выезде обыграл «Оклахома-Сити» — 118:111. У «Тандер» 48 очков набрал Расселл Уэстбрук, добавив к ним 17 подборов и 9 передач.

Результаты других игр пятницы:

«Вашингтон» — «Торонто» — 106:114,

«Орландо» — «Майами» — 110:99,

«Филадельфия» — «Нью-Йорк Никс» — 105:102,

«Милуоки» — «Клипперс» — 112:101,

«Даллас» — «Мемфис» — 104:100,

«Юта» — «Бруклин» — 112:97,

«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 98:101, в овертайме.
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