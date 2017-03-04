«Кливленд» победил «Атланту», Ирвинг и Леброн Джеймс на двоих набрали 81 очко
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» нанесли гостевое поражение «Атланте Хокс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Игра, прошедшая в пятницу в Атланте, закончилась со счетом 135:130 (39:33, 38:27, 29:28, 29:42) в пользу гостей. В составе победителей самым результативным стал Кайри Ирвинг, набравший 43 очка и добавивший к ним 9 передач и 2 подбора;
«Кливленд» — единственная команда в истории НБА, реализовавшая 25 трехочковых бросков в одной игре (регулярный чемпионат и плей-офф). При этом «Кавальерс» сделали это дважды, повторив свое достижение в матче с «Атлантой».
В еще одном матче «Финикс» на выезде обыграл «Оклахома-Сити» — 118:111. У «Тандер» 48 очков набрал Расселл Уэстбрук, добавив к ним 17 подборов и 9 передач.
Результаты других игр пятницы:
«Вашингтон» — «Торонто» — 106:114,
«Орландо» — «Майами» — 110:99,
«Филадельфия» — «Нью-Йорк Никс» — 105:102,
«Милуоки» — «Клипперс» — 112:101,
«Даллас» — «Мемфис» — 104:100,
«Юта» — «Бруклин» — 112:97,
«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 98:101, в овертайме.
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