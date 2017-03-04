«Лейкерс» без Мозгова проиграли «Бостону»
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпели поражение от «Бостон Селтикс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в
В составе победителей самым результативным стал Айзея Томас, набравший 18 очков. У хозяев 20 очками отметился Джордан Кларксон.
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.
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