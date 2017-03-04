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4 марта 2017, 10:38 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Лейкерс» без Мозгова проиграли «Бостону»

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпели поражение от «Бостон Селтикс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 115:95 (35:26, 35:19, 23:33, 22:17) в пользу гостей. «Лейкерс» потерпели шестое поражение подряд.

В составе победителей самым результативным стал Айзея Томас, набравший 18 очков. У хозяев 20 очками отметился Джордан Кларксон.

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.
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