Новицки намерен сыграть в следующем сезоне

«Думаю, так и случится. Разве что в ближайшее время произойдёт какой-то форс-мажор, который внесет коррективы в мои планы. Минувшим летом я подписал соглашение на два года, это очевидно значило, что я хочу сыграть эти два сезона. Мне хочется отработать контракт», — цитирует немца RealGM.



Дирк Новицки всю карьеру в НБА провёл в составе «Далласа». Если ему удастся исполнить задуманное, на его счету будет 20 сезонов, сыгранных в составе одной команды. Это позволит ему повторить достижение Коби Брайанта, который установил подобный рекорд с «Лос-Анджелес Лейкерс».