Новицки намерен сыграть в следующем сезоне
Легендарный форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки заявил, что намерен продолжить карьеру до завершения сезона-2017/18.
«Думаю, так и случится. Разве что в ближайшее время произойдёт
Дирк Новицки всю карьеру в НБА провёл в составе «Далласа». Если ему удастся исполнить задуманное, на его счету будет 20 сезонов, сыгранных в составе одной команды. Это позволит ему повторить достижение Коби Брайанта, который установил подобный рекорд с «Лос-Анджелес Лейкерс».
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