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3 марта 2017, 18:15 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Филадельфия» подписала тяжёлого форварда

Руководство «Филадельфия Сиксерс» достигло соглашения с тяжёлым форвардом Джастином Харпером. Команда из Пенсильвании договорилась с игроком о 10-дневном контракте, сообщает портал Realgm.

В текущем сезоне Харпер выступал в Лиге развития НБА за фарм-клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» — Ди-Фендерс. В составе этого клуба баскетболист набирал в среднем по 16,2 очка и собирал по 7 подборов за игру.

Отметим, что для 27-летнего Харпера это уже третья попытка закрепиться в НБА. Ранее он пробовал свои силы в «Орландо Меджик» и «Детройт Пистонс». Всего на его счету 19 матчей в ассоциации, за которые он в среднем собирал коллекцию из 1,7 очка и 0,7 подбора.
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