«Филадельфия» подписала тяжёлого форварда

В текущем сезоне Харпер выступал в Лиге развития НБА за фарм-клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» — Ди-Фендерс. В составе этого клуба баскетболист набирал в среднем по 16,2 очка и собирал по 7 подборов за игру.



Отметим, что для 27-летнего Харпера это уже третья попытка закрепиться в НБА. Ранее он пробовал свои силы в «Орландо Меджик» и «Детройт Пистонс». Всего на его счету 19 матчей в ассоциации, за которые он в среднем собирал коллекцию из 1,7 очка и 0,7 подбора.