Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28958345/
3 марта 2017, 12:30 | Баскетбол: НБА | УНИАН

«Финикс» украинца Лэня обыграл «Шарлотт» в регулярном чемпионате НБА

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча, в одном из которых «Финикс Санс» украинца Алексея Лэня обыграл «Шарлотт Хорнетс», сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 120:103. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч завершился со счетом 120:103.

Лэнь в этой игре набрал 5 очков.

Финикс — Шарлотт 120:103 (28:32, 33:26, 33:33, 26:12).

Финикс: Крисс (17), Уоррен (16), Барбоза (16), Уильямс (16 + 12 подборов), Букер (15), Бледсоу (14), Юлис (8 + 8 передач), Джонс (8), Лэнь (5), Дадли (5).

Шарлотт: Уокер (26), Марв. Уильямс (19), Камински (16), Батюм (12), Кидд-Гилкрист (7), Белинелли (7), Зеллер (6 + 8 подборов), Лэмб (4), Робертс (2), Уэбер (2), О’Брайант (2).

Чикаго — Голден Стэйт 94:87 (19:26, 28:25, 32:22, 15:14).

Чикаго: Батлер (22), Портис (17 + 13 подборов), Уэйд (12), Лопес (10), Ципзер (9), Рондо (8), Миротич (5), Грант (5), Пэйн (4), Фелисио (2 + 11 подборов).

Голден Стэйт: Карри (23), Томпсон (13), Грин (12), Маккоу (11), Игудала (10), Пачулия (8), МакГи (4), Кларк (2), Барнс (2), Уэст (2).

Портленд — Оклахома-Сити 114:109 (26:24, 31:36, 24:25, 33:24).

Портленд: Лиллард (33), Макколлум (18), Нуркич (18 + 12 подборов), Амину (14), Крэбб (11), Харклесс (10), Ленард (6), Напьер (2), Вонле (2).

Оклахома-Сити: Уэстбрук (45),; Кантер (18 + 10 подборов), Гибсон (15), Макдермотт (9), Коул (7), Абринес (6), Грант (3), Роберсон (2), Сабонис (2), Адамс (2).

Восточная конференция.

1. Кливленд Кавальерс — 41 победа / 18 поражений.

2. Бостон Селтикс — 39/22.

3. Вашингтон Уизардс — 36/23.

4. Торонто Рэпторс — 36/25.

5. Атланта Хоукс — 34/26.

6. Чикаго Буллз — 31/30.

7. Индиана Пэйсерс — 31/30.

8. Детройт Пистонс — 28/32.

9. Майами Хит — 28/33.

10. Милуоки Бакс — 26/33.

11. Шарлотт Хорнетс — 26/35.

12. Нью-Йорк Никс — 25/36.

13. Филадельфия Сиксерс — 22/38.

14. Орландо Мэджик — 22/39.

15. Бруклин Нетс — 10/49.

Западная конференция.

1. Голден Стэйт Уорриорз — 50 побед / 11 поражений.

2. Сан-Антонио Сперс — 46/13.

3. Хьюстон Рокетс — 43/19.

4. Юта Джаз — 37/24.

5. Лос-Анджелес Клипперс — 36/24.

6. Мемфис Гриззлиз — 36/25 ъ.

7. Оклахома-Сити Тандер — 35/26.

8. Денвер Наггетс — 28/33.

9. Портленд Трэйл Блэйзерс — 25/34.

10. Миннесота Тимбервулвз — 25/36.

11. Сакраменто Кингз — 25/36.

12. Даллас Маверикс — 24/36.

13. Нью-Орлеан Пеликанс — 24/37.

14. Финикс Санз — 19/42.

15. Лос-Анджелес Лейкерс — 19/42.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
03 марта

Беспилотник ОБСЕ сбили возле Донецкой фильтровальной станции

В сети появилось видео, как Насирову в палате зачитывают подозрение

Правительство за год одолжило 308 миллиардов гривень