«Финикс» украинца Лэня обыграл «Шарлотт» в регулярном чемпионате НБА
В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча, в одном из которых «Финикс Санс» украинца Алексея Лэня обыграл «Шарлотт Хорнетс», сообщает официальный сайт лиги.
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Матч завершился со счетом 120:103.
Лэнь в этой игре набрал 5 очков.
Финикс — Шарлотт 120:103 (28:32, 33:26, 33:33, 26:12).
Финикс: Крисс (17), Уоррен (16), Барбоза (16), Уильямс (16 + 12 подборов), Букер (15), Бледсоу (14), Юлис (8 + 8 передач), Джонс (8), Лэнь (5), Дадли (5).
Шарлотт: Уокер (26), Марв. Уильямс (19), Камински (16), Батюм (12),
Чикаго — Голден Стэйт 94:87 (19:26, 28:25, 32:22, 15:14).
Чикаго: Батлер (22), Портис (17 + 13 подборов), Уэйд (12), Лопес (10), Ципзер (9), Рондо (8), Миротич (5), Грант (5), Пэйн (4), Фелисио (2 + 11 подборов).
Голден Стэйт: Карри (23), Томпсон (13), Грин (12), Маккоу (11), Игудала (10), Пачулия (8), МакГи (4), Кларк (2), Барнс (2), Уэст (2).
Портленд —
Портленд: Лиллард (33), Макколлум (18), Нуркич (18 + 12 подборов), Амину (14), Крэбб (11), Харклесс (10), Ленард (6), Напьер (2), Вонле (2).
Оклахома-Сити: Уэстбрук (45),; Кантер (18 + 10 подборов), Гибсон (15), Макдермотт (9), Коул (7), Абринес (6), Грант (3), Роберсон (2), Сабонис (2), Адамс (2).
Восточная конференция.
1. Кливленд Кавальерс — 41 победа / 18 поражений.
2. Бостон Селтикс — 39/22.
3. Вашингтон Уизардс — 36/23.
4. Торонто Рэпторс — 36/25.
5. Атланта Хоукс — 34/26.
6. Чикаго Буллз — 31/30.
7. Индиана Пэйсерс — 31/30.
8. Детройт Пистонс — 28/32.
9. Майами Хит — 28/33.
10. Милуоки Бакс — 26/33.
11. Шарлотт Хорнетс — 26/35.
12.
13. Филадельфия Сиксерс — 22/38.
14. Орландо Мэджик — 22/39.
15. Бруклин Нетс — 10/49.
Западная конференция.
1. Голден Стэйт Уорриорз — 50 побед / 11 поражений.
2.
3. Хьюстон Рокетс — 43/19.
4. Юта Джаз — 37/24.
5.
6. Мемфис Гриззлиз — 36/25 ъ.
7.
8. Денвер Наггетс — 28/33.
9. Портленд Трэйл Блэйзерс — 25/34.
10. Миннесота Тимбервулвз — 25/36.
11. Сакраменто Кингз — 25/36.
12. Даллас Маверикс — 24/36.
13.
14. Финикс Санз — 19/42.
15.
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