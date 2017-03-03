«Милуоки» заключил контракт до конца сезона с Терренсом Джонсом

Договор 25-летнего Джонса был расторгнут «Нью-Орлеан Пеликанс» перед обменом с «Сакраменто Кингз» с участием Демаркуса Казинса, чтобы освободить место в составе.



В нынешнем регулярном чемпионате форвард провёл за «Нью-Орлеан» 51 матч, 12 раз появившись в стартовом составе. В них он набирал по 11,5 очка и совершал по 5,9 подбора за 25 минут в среднем за игру.