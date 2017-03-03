«Милуоки» заключил контракт до конца сезона с Терренсом Джонсом
«Милуоки Бакс» заключил контракт до конца сезона на условиях ветеранского минимума с мощным форвардом Терренсом Джонсом, сообщает ESPN.
Договор 25-летнего Джонса был расторгнут «Нью-Орлеан Пеликанс» перед обменом с «Сакраменто Кингз» с участием Демаркуса Казинса, чтобы освободить место в составе.
В нынешнем регулярном чемпионате форвард провёл за «Нью-Орлеан» 51 матч, 12 раз появившись в стартовом составе. В них он набирал по 11,5 очка и совершал по 5,9 подбора за 25 минут в среднем за игру.
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