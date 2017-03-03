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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28956523/
3 марта 2017, 10:09 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Сорок пять очков Уэстбрука не спасли «Оклахому-Сити» в матче НБА с «Портлендом»

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт. Баскетболисты «Портленда» на домашнем паркете обыграли «Оклахому-Сити» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в четверг в Портленде, завершилась со счетом 114:109 (26:24, 31:36, 24:25, 33:24) в пользу хозяев, в составе которых 33 очка набрал Дэмиан Лиллард, а Юсуф Нуркич сделал дабл-дабл (18 очков, 12 подборов).

У «Оклахомы-Сити» дабл-дабл сделал Энес Кантер (18 очков, 10 подборов), а Рассел Уэстбрук записал на свой счет 45 баллов (15 из которых были заработаны штрафными бросками, реализация которых у защитника составила в матче 100%).

«Оклахома-Сити» 3 марта на выезде встретится с «Финиксом», а «Портленд» 4 марта примет «Бруклин».
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