«Уорриорз» уступили «Чикаго» в НБА в первом матче без травмированного Дюрэнта
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде уступили «Чикаго Буллс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в четверг на паркете «быков», завершилась победой хозяев со счетом 94:87 (19:26, 28:25, 32:22, 15:14). Этот матч стал для «Уорриорз» первым после травмы одного из лидеров команды Кевина Дюрэнта, который пропустит еще как минимум месяц
Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, в активе которого 23 очка. У «Чикаго»
Калифорнийцы всего в третий раз в нынешнем сезоне не смогли добраться до отметки в 100 набранных очков и впервые с апреля 2015 года уступили в рамках регулярного чемпионата НБА в двух встречах кряду — во вторник «Голден Стэйт» на выезде проиграл «Вашингтону».
В еще одной игре в четверг «Финикс» на своем паркете победил «Шарлотт» — 120:103.
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