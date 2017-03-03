«Уорриорз» уступили «Чикаго» в НБА в первом матче без травмированного Дюрэнта

Встреча, прошедшая в четверг на паркете «быков», завершилась победой хозяев со счетом 94:87 (19:26, 28:25, 32:22, 15:14). Этот матч стал для «Уорриорз» первым после травмы одного из лидеров команды Кевина Дюрэнта, который пропустит еще как минимум месяц из-за растяжения медиально коллатеральной связки колена и ушиба большеберцовой кости.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, в активе которого 23 очка. У «Чикаго» дабл-дабл сделал Бобби Портис — 17 баллов и 13 подборов.

Калифорнийцы всего в третий раз в нынешнем сезоне не смогли добраться до отметки в 100 набранных очков и впервые с апреля 2015 года уступили в рамках регулярного чемпионата НБА в двух встречах кряду — во вторник «Голден Стэйт» на выезде проиграл «Вашингтону».

В еще одной игре в четверг «Финикс» на своем паркете победил «Шарлотт» — 120:103.