Чемпион НБА-2015 Эндрю Богут официально стал игроком «Кливленда»

Как сообщается на официальном сайте действующих чемпионов ассоциации, новичок будет выступать за «Кливленд» под шестым номером.

Богут был выбран «Милуоки Бакс» под общим первым номером на драфте-2005 и провел в составе «оленей» семь сезонов. В марте 2012 года центровой был обменян в «Голден Стэйт», с которым он стал чемпионом НБА-2015 и дошел до финала плей-офф в прошлом сезоне, уступив «Кливленду». Перед началом текущего сезона Богут был обменян в «Даллас Маверикс», в составе которого провел 26 матчей, набирая в среднем по 3,0 очка и делая по 8,3 подбора, 1,9 передачи и 1,0 блок-шота.