Чемпион НБА-2015 Эндрю Богут официально стал игроком «Кливленда»
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт. Генеральный менеджер клуба «Кливленд Кавальерс» Дэвид Гриффин объявил о подписании контракта с чемпионом НБА 2015 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз» центровым Эндрю Богутом.
Как сообщается на официальном сайте действующих чемпионов ассоциации, новичок будет выступать за «Кливленд» под шестым номером.
Богут был выбран «Милуоки Бакс» под общим первым номером на драфте-2005 и провел в составе «оленей» семь сезонов. В марте 2012 года центровой был обменян в «Голден Стэйт», с которым он стал чемпионом НБА-2015 и дошел до финала
В феврале Богут в результате обмена оказался в «Филадельфии Севенти Сиксерс», но спустя несколько дней, не проведя ни одного матча, был выставлен на драфт отказов. Всего в НБА на счету 32-летнего австралийца 670 игр при средней результативности 10,0 очка, 8,9 подбора, 2,3 передачи и 1,6
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