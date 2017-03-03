Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28954802/
3 марта 2017, 9:27 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Джеймс и Уэстбрук признаны лучшими игроками февраля в НБА

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Форвард Леброн Джеймс («Кливленд») и защитник Расселл Уэстбрук («Оклахома») признаны лучшими игроками минувшего месяца в Восточной и Западной конференциях Национальной баскетбольной ассоциации соответственно. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В среднем в 11 матчах февраля Расселл Уэстбрук набирал 334 очка отдавал 100 передач и совершал 110 подбора. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Джеймс помог «Кливленду» победить в девяти матчах из 11, проведенных в феврале. В среднем он набирал 25,6 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 10,6 передач.

«Оклахома» с Уэстбруком в составе победила в семи встречах из 11. В среднем лидер «Оклахомы» набирал 33,4 очка, отдавал 10,0 передач и совершал 11,0 подбора.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
2 марта

Глава WADA Риди назвал "ударом исподтишка" публикацию письма МОК о докладе Макларена

Вратарь "Коламбуса" Бобровский стал лучшим игроком матча НХЛ против "Миннесоты"

Футболист "Атлетико" Торрес получил травму головы в матче c "Депортиво"