Джеймс и Уэстбрук признаны лучшими игроками февраля в НБА

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Джеймс помог «Кливленду» победить в девяти матчах из 11, проведенных в феврале. В среднем он набирал 25,6 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 10,6 передач.

«Оклахома» с Уэстбруком в составе победила в семи встречах из 11. В среднем лидер «Оклахомы» набирал 33,4 очка, отдавал 10,0 передач и совершал 11,0 подбора.