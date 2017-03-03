Джеймс и Уэстбрук признаны лучшими игроками февраля в НБА
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Форвард Леброн Джеймс («Кливленд») и защитник Расселл Уэстбрук («Оклахома») признаны лучшими игроками минувшего месяца в Восточной и Западной конференциях Национальной баскетбольной ассоциации соответственно. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
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Джеймс помог «Кливленду» победить в девяти матчах из 11, проведенных в феврале. В среднем он набирал 25,6 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 10,6 передач.
«Оклахома» с Уэстбруком в составе победила в семи встречах из 11. В среднем лидер «Оклахомы» набирал 33,4 очка, отдавал 10,0 передач и совершал 11,0 подбора.
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