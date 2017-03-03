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В феврале «Кливленд» одержал 9 побед в 11 матчах, а Джеймс набирал 25,6 очка, делал 10,6 передач и 7,2 подборов в среднем за игру. Леброн получает подобную награду в 34-й раз, что является рекордом лиги. В текущем сезоне он также удостаивался звания лучшего игрока Востока по итогам октября/ноября.



В активе «Оклахома-Сити» 7 побед в 11 матчах. Уэстбрук в среднем набирал 33,4 очка, а также отмечался 11,0 подборами и 10,0 передачами.