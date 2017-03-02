«Кливленд» объявил о переходе Богута
Центровой Эндрю Богут подписал контракт с «Кливлендом», сообщает официальный сайт «Кавальерс».
Австралийский баскетболист получил в новой команде шестой номер.
На днях руководство «Филадельфии Сиксерс» приняло решение отчислить Богута, который присоединился к этому клубу в результате обмена с «Даллас Маверикс».
В этом сезоне Эндрю проводит на паркете по 22,4 минуты, собирая коллекцию из 3,0 очка, 8,3 подбора, 1,9 передачи, 1,0
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