«Кливленд» объявил о переходе Богута

Австралийский баскетболист получил в новой команде шестой номер.



На днях руководство «Филадельфии Сиксерс» приняло решение отчислить Богута, который присоединился к этому клубу в результате обмена с «Даллас Маверикс».



В этом сезоне Эндрю проводит на паркете по 22,4 минуты, собирая коллекцию из 3,0 очка, 8,3 подбора, 1,9 передачи, 1,0 блок-шота и 0,5 перехвата в среднем за игру.