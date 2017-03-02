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2 марта 2017, 23:53 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Кливленд» объявил о переходе Богута

Центровой Эндрю Богут подписал контракт с «Кливлендом», сообщает официальный сайт «Кавальерс».

Австралийский баскетболист получил в новой команде шестой номер.

На днях руководство «Филадельфии Сиксерс» приняло решение отчислить Богута, который присоединился к этому клубу в результате обмена с «Даллас Маверикс».

В этом сезоне Эндрю проводит на паркете по 22,4 минуты, собирая коллекцию из 3,0 очка, 8,3 подбора, 1,9 передачи, 1,0 блок-шота и 0,5 перехвата в среднем за игру.
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