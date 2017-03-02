«Вашингтон» подписал контракт с Дженнингсом
«Вашингтон» объявил о подписании контракта с защитником Брэндоном Дженнингсом.
В нынешнем сезоне он играл за «Нью-Йорк», с которым контракт был разорван. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Дженнингс набирал в среднем за матч 8,6 очка, делал 4,9 передачи и 2,6 подбора.
Всего за свою карьеру в НБА Дженнингс провел 518 матчей, в которых в среднем набирал 14,8 очка, делал 5,8 передачи.
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