«Вашингтон» подписал контракт с Дженнингсом

В нынешнем сезоне он играл за «Нью-Йорк», с которым контракт был разорван. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Дженнингс набирал в среднем за матч 8,6 очка, делал 4,9 передачи и 2,6 подбора.

Всего за свою карьеру в НБА Дженнингс провел 518 матчей, в которых в среднем набирал 14,8 очка, делал 5,8 передачи.