«Голден Стэйт» официально объявил о подписании контракта с Барнсом

36-летний форвард начал этот сезон в составе «Сакраменто Кингз», за который успел провести 54 матча, набирая в среднем по 7,6 очка, 5,5 подбора и 2,8 передачи за 25,3 минуты на площадке.



Всего на счету Барнса 909 игр в НБА. Помимо «Сакраменто» он выступал за «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Йорк Никс», «Филадельфия Сиксерс», «Финикс Санс», «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлиз», а также уже успел поиграть за «Уорриорз».