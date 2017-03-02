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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28952402/
2 марта 2017, 20:50 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Голден Стэйт» официально объявил о подписании контракта с Барнсом

«Голден Стэйт Уорриорз» подписал контракт с лёгким форвардом Мэттом Барнсом. Условия сделки не разглашаются, но ранее сообщалось, что Барнс проведёт в «Уорриорз» остаток сезона.

36-летний форвард начал этот сезон в составе «Сакраменто Кингз», за который успел провести 54 матча, набирая в среднем по 7,6 очка, 5,5 подбора и 2,8 передачи за 25,3 минуты на площадке.

Всего на счету Барнса 909 игр в НБА. Помимо «Сакраменто» он выступал за «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Йорк Никс», «Филадельфия Сиксерс», «Финикс Санс», «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлиз», а также уже успел поиграть за «Уорриорз».
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