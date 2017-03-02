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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28942087/
2 марта 2017, 9:37 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Трипл-дабл Леброна Джеймса не спас «Кливленд» от поражения в матче с «Бостоном»

МОСКВА, 2 мар — Р-Спорт. Баскетболисты «Кливленда» уступили «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА.

Баскетболисты Кливленда уступили Бостону в матче регулярного чемпионата НБА. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду на площадке «Бостона», завершилась со счетом 103:99 (20:26, 29:24, 25:21, 29:28) в пользу хозяев, в составе которых 31 очко набрал Айзея Томас, дабл-даблы сделали Эл Хорфорд (10 подборов, 10 передач) и Джей Краудер (17 очков, 10 подборов). У «Кливленда» трипл-дабл на счету Леброна Джеймса (28 очков, 13 подборов, 10 передач), еще 28 очков набрал Кайри Ирвинг.

Результаты других матчей дня:

«Орландо» — «Нью-Йорк» — 90:101;.

«Атланта» — «Даллас» — 100:95;.

«Майами» — «Филадельфия» — 125:98;.

«Торонто» — «Вашингтон» — 96:105;.

«Милуоки» — «Денвер» — 98:110;.

«Нью-Орлеан» — «Детройт» — 109:86;.

«Сан-Антонио» — «Индиана» — 100:99;.

«Юта» — «Миннесота» — 80:107.
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