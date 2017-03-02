Трипл-дабл Леброна Джеймса не спас «Кливленд» от поражения в матче с «Бостоном»
МОСКВА, 2 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты «Кливленда» уступили «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА.
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Встреча, прошедшая в среду на площадке «Бостона», завершилась со счетом 103:99 (20:26, 29:24, 25:21, 29:28) в пользу хозяев, в составе которых 31 очко набрал Айзея Томас,
Результаты других матчей дня:
«Орландо» — «Нью-Йорк» — 90:101;.
«Атланта» — «Даллас» — 100:95;.
«Майами» — «Филадельфия» — 125:98;.
«Торонто» — «Вашингтон» — 96:105;.
«Милуоки» — «Денвер» — 98:110;.
«Нью-Орлеан» — «Детройт» — 109:86;.
«Сан-Антонио» — «Индиана» — 100:99;.
«Юта» — «Миннесота» — 80:107.
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