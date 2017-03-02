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2 марта 2017, 1:24 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Дерон Уильямс дебютирует за «Кливленд» в матче с «Бостоном»

Разыгрывающий Дерон Уильямс дебютирует в составе «Кливленд Кавальерс» в матче с «Бостон Селтикс», который пройдёт 2 марта.

«Я в предвкушении. Готов выйти и играть с этими парнями. Я познакомился с ситуацией вчера на тренировке, так что сегодня готов играть», — сообщил Уильямс ESPN.

Уильямс заключил контракт с «Кавальерс» 27 февраля, после того, как был отчислен из «Даллас Маверикс». В нынешнем сезоне 32-летний Уильямс набирает в среднем 13,1 очка и отдавал 6,9 передачи за 29 минут на площадке.
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