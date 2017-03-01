«Оклахома-Сити» подписал контракт с Коулом

Коул провёл в НБА пять сезонов, выступая за «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Майами Хит», с которым стал двукратным чемпионом лиги. На его счету 347 матчей со средними показателями в 7,1 очка, 2,8 передачи и 2,0 подбора за 22,7 минуты на площадке. Его последним клубом был китайский «Шаньдунь Голден Старз».