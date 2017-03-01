Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28939142/
1 марта 2017, 22:20 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Оклахома-Сити» подписал контракт с Коулом

Клуб НБА «Оклахома-Сити Тандер» официально объявил о подписании контракта с разыгрывающим Норрисом Коулом. Условия сделки не разглашаются, но ранее сообщалось, что контракт будет рассчитан до конца текущего сезона.

Коул провёл в НБА пять сезонов, выступая за «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Майами Хит», с которым стал двукратным чемпионом лиги. На его счету 347 матчей со средними показателями в 7,1 очка, 2,8 передачи и 2,0 подбора за 22,7 минуты на площадке. Его последним клубом был китайский «Шаньдунь Голден Старз».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»