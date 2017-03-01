Баскетболист «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт пропустит как минимум месяц из-за травмы

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Дюрэнт получил травму во вторник в первой четверти матча с «Вашингтоном» (108:112). В среду 28-летний баскетболист прошел МРТ, которое выявило у него растяжение медиально коллатеральной связки колена и ушиб большеберцовой кости. Дюрэнт пропустит минимум четыре недели, после которых могут стать точно известны сроки его восстановления.

Дюрэнт в текущем сезоне в среднем набирает за игру по 25,8 очка, делает по 8,4 подбора и 4,9 передачи. В 2010—2012 и 2014 форвард становился самым результативным игроком по итогам регулярного чемпионата, а в 2014-м был признан самым ценным игроком «регулярки». Кроме того, с 2010 года он неизменно принимает участие в Матчах звезд НБА. В составе сборной США Дюрэнт завоевал золото на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов, а также стал чемпионом мира в 2010 году.