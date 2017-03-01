Дюрант может пропустить несколько месяцев
Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант может выбыть из строя на длительный срок.
Как сообщает The Vertival, первичное обследование игрока по поводу травмы колена позволяет врачам делать неутешительные прогнозы. Срок отсутствия Дюранта может исчисляться даже не неделями, а месяцами.
Игроку предстоит углубленное дополнительное обследование, чтобы уточнить диагноз и срок восстановления. Форвард получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтоном».
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