Дюрант может пропустить несколько месяцев

Как сообщает The Vertival, первичное обследование игрока по поводу травмы колена позволяет врачам делать неутешительные прогнозы. Срок отсутствия Дюранта может исчисляться даже не неделями, а месяцами.

Игроку предстоит углубленное дополнительное обследование, чтобы уточнить диагноз и срок восстановления. Форвард получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтоном».