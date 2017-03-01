Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28930455/
1 марта 2017, 12:28 | Баскетбол: НБА | УНИАН

«Финикс» украинца Лэня проиграл «Мемфису»

Игра завершилась со счетом 112:130.

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись шесть матчей, в одном из который «Финикс Санс» украинца Алексея Лэня проиграл «Мемфис Гриззлис», сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 112:130.

Лэнь в этой игре набрал 12 очков и сделал 5 подборов.

Мемфис — Финикс — 130:112 (25:27, 30:29, 38:29, 37:27).

М: Конли (29 + 8 передач), Марк Газоль (28 + 7 подборов), Рэндолф (23 + 8 подборов), Аллен (11), Эннис (10), Райт (9).

Ф: Бледсоу (20 + 8 передач), Уоррен (17), Лень (12 + 5 подборов), Крисс (11), Уильямс (11), Юлис (9 + 7 передач).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
01 марта

Украинские военные уничтожили минометный расчет боевиков на Донбассе: 2 ликвидированы, 4 тяжело ранены - ИС

Реальная зарплата в Украине за месяц сократилась на 8,3%

Австрийская прокуратура расследует отмывание 12 миллиардов гривень из украинских банков через Meinl Bank