«Финикс» украинца Лэня проиграл «Мемфису»
Игра завершилась со счетом 112:130.
В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись шесть матчей, в одном из который «Финикс Санс» украинца Алексея Лэня проиграл «Мемфис Гриззлис», сообщает официальный сайт лиги.
Матч завершился со счетом 112:130.
Лэнь в этой игре набрал 12 очков и сделал 5 подборов.
Мемфис — Финикс — 130:112 (25:27, 30:29, 38:29, 37:27).
М: Конли (29 + 8 передач), Марк Газоль (28 + 7 подборов), Рэндолф (23 + 8 подборов), Аллен (11), Эннис (10), Райт (9).
Ф: Бледсоу (20 + 8 передач), Уоррен (17), Лень (12 + 5 подборов), Крисс (11), Уильямс (11), Юлис (9 + 7 передач).
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