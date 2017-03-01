«Лейкерс» без Мозгова проиграли «Шарлотт»
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» дома уступил «Шарлотт» со счетом 104:109 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник гостей Кемба Уокер, набравший 30 очков за 33 минуты. Центровой клуба Фрэнк Камински отметился дабл- даблом, за 35 минут набрав 24 очка и совершив 12 подборов. В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показали легкий форвард Джулиус Рэндл и разыгрывающий Д’Анджело Расселл (оба — по 23 очка), Рэндл также сделал
«Шарлотт» идет 11-м в Восточной конференции, победив в 26 матчах из 60. «Лейкерс» занимает предпоследнее (14-е) место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 19 побед за 61 встречу.
В параллельной встрече идущая седьмой на Западе «Оклахома» победила на своем паркете находящуюся на три строчки выше «Юту» со счетом 109:106. Наибольшую результативность в матче продемонстрировал разыгрывающий хозяев Расселл Уэстбрук, сделавший 30-й в сезоне
У «Юты» ни один баскетболист не смог набрать 20 очков — самым результативным игроком стал легкий форвард Гордон Хэйворд, набравший за 32 минуты 19 очков. Центровой команды Руди Гобер сделал
«Голден Стэйт» проиграл в 10-й раз за сезон
Лидер Западной конференции «Голден Стэйт» в гостях потерпел 10-е поражение в сезоне, уступив со счетом 108:112 «Вашингтону». Наибольшую результативность показали разыгрывающий гостей Стефен Карри и атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил (оба — по 25). Тяжелый форвард «Голден Стэйта» Дрэймонд Грин сделал
«Денвер» в гостях нанес поражение «Чикаго» со счетом 125:107, самыми результативным игроком встречи стал форвард гостей Данило Галлинари (22). Центровой «Денвера» Никола Йокич сделал третий в сезоне
Остальные результаты игрового дня:
«Детройт» — «Портленд» — 120:113 (ОТ);.
«Мемфис» — «Финикс» — 130:112.
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