«Лейкерс» без Мозгова проиграли «Шарлотт»

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Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник гостей Кемба Уокер, набравший 30 очков за 33 минуты. Центровой клуба Фрэнк Камински отметился дабл- даблом, за 35 минут набрав 24 очка и совершив 12 подборов. В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показали легкий форвард Джулиус Рэндл и разыгрывающий Д’Анджело Расселл (оба — по 23 очка), Рэндл также сделал дабл-дабл, добавив к набранным очкам 18 подборов. Российский центровой клуба из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов, который ранее был выведен из стартовой пятерки, в очередной раз не получил игрового времени.

«Шарлотт» идет 11-м в Восточной конференции, победив в 26 матчах из 60. «Лейкерс» занимает предпоследнее (14-е) место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 19 побед за 61 встречу.

В параллельной встрече идущая седьмой на Западе «Оклахома» победила на своем паркете находящуюся на три строчки выше «Юту» со счетом 109:106. Наибольшую результативность в матче продемонстрировал разыгрывающий хозяев Расселл Уэстбрук, сделавший 30-й в сезоне трипл-дабл (43 очка + 11 подборов + 10 передач за 38 минут) и пятый — с 40 и более очками, ему осталось сделать два трипл-дабла, чтобы обойти легендарного центрового Уилта Чемберлена (31) и выйти на второе место по данному показателю и 12 — для того, чтобы стать абсолютным рекордсменом НБА, потеснив разыгрывающего Оскара Робертсона (41). Второй показатель результативности в команде — у выменянного у «Чикаго» легкого форварда Дуга Макдермотта (16). Команда в начале первой встречи реализовала 12 трехочковых бросков из 12 попыток, что является лучшим показателем в лиге с 1998 года, когда подобным отметились баскетболисты «Сиэтла» (клуб, который предшествовал образованию «Оклахомы», несмотря на преемственность, истории команд разделены), тем не менее лишь четыре игрока «Оклахомы» сумели набрать 10 и более очков за встречу: центровой Энес Кантер (15), атакующий защитник Алекс Арбинес (11), Уэстбрук и Макдермотт.

У «Юты» ни один баскетболист не смог набрать 20 очков — самым результативным игроком стал легкий форвард Гордон Хэйворд, набравший за 32 минуты 19 очков. Центровой команды Руди Гобер сделал дабл-дабл, за 31 минуту набрав 13 очков и сделав 10 подборов. Французский центровой в текущем сезоне провел 60 матчей за клуб, в которых суммарно отметился 42 дабл-даблами, что является одним из лучших показателей в лиге. Всего в команде шесть игроков отметились 10 и более очками: Хэйворд, Гобер, атакующий защитник Родни Худ (18), разыгрывающий Джордж Хилл (15), защитники Джо Джонсон (13) и Алек Беркс (13).

«Голден Стэйт» проиграл в 10-й раз за сезон

Лидер Западной конференции «Голден Стэйт» в гостях потерпел 10-е поражение в сезоне, уступив со счетом 108:112 «Вашингтону». Наибольшую результативность показали разыгрывающий гостей Стефен Карри и атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил (оба — по 25). Тяжелый форвард «Голден Стэйта» Дрэймонд Грин сделал дабл-дабл из 14 очков и 14 передач, легкий форвард Кевин Дюрант провел на площадке одну минуту, после чего получил повреждение колена и не смог продолжить встречу. У «Вашингтона» дабл-даблом отметились разыгрывающий Джон Уолл (12 очков + 19 передач) и центровой Марцин Гортат (12 очков + 12 подборов).

«Денвер» в гостях нанес поражение «Чикаго» со счетом 125:107, самыми результативным игроком встречи стал форвард гостей Данило Галлинари (22). Центровой «Денвера» Никола Йокич сделал третий в сезоне трипл-дабл, набрав за 32 минуты 19 очков, 16 подборов и 10 передач. У хозяев наибольшую результативность продемонстрировали разыгрывающий и атакующий защитники Дуэйн Уэйд и Рэджон Рондо (оба — по 19).

Остальные результаты игрового дня:

«Детройт» — «Портленд» — 120:113 (ОТ);.

«Мемфис» — «Финикс» — 130:112.