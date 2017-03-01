Баскетболист «Голден Стэйт» Дюрэнт травмировал колено, ему потребуется МРТ

«Голден Стэйт» во вторник уступил в гостях «Вашингтону» со счетом 108:112. Дюрэнт получил травму на первых минутах стартовой четверти после столкновения с одноклубником — ему на ногу упал Заза Пачулия. Форвард продолжил игру, но вскоре попросил Стива Керра взять тайм-аут. После совещания с тренерами Дюрэнт ушел в подтрибунное помещение и больше на площадку не вернулся.

Результаты МРТ будут известны в среду.

Дюрэнт в текущем сезоне в среднем набирает за игру 25,8 очка, делает 8,4 подбора и 4,9 передачи. Он неизменно принимает участие в Матчах звезд НБА с 2010 года.