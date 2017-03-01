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1 марта 2017, 8:19 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Чикаго» в матче НБА

МОСКВА, 1 мар — Р-Спорт. Баскетболисты «Денвера» на выезде обыграли «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая во вторник в Чикаго, завершилась победой гостей со счетом 125:107 (22:25, 34:34, 35:24, 34:24). Трипл-дабл в составе победителей сделал Никола Йокич — 19 очков, 16 подборов, 10 передач. У «Чикаго» Рэджон Рондо и Дуэйн Уэйд набрали по 19 баллов.

Результаты других матчей:

«Вашингтон» — «Голден Стэйт» — 112:108,

«Детройт» — «Портленд» — 120:113 ОТ,

«Мемфис» — «Финикс» — 130:112,

«Оклахома-Сити» — «Юта» — 109:106.
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