Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Чикаго» в матче НБА
МОСКВА, 1 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты «Денвера» на выезде обыграли «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая во вторник в Чикаго, завершилась победой гостей со счетом 125:107 (22:25, 34:34, 35:24, 34:24).
Результаты других матчей:
«Вашингтон» — «Голден Стэйт» — 112:108,
«Детройт» — «Портленд» — 120:113 ОТ,
«Мемфис» — «Финикс» — 130:112,
«Оклахома-Сити» — «Юта» — 109:106.
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