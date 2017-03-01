Норрис Коул подпишет контракт с «Оклахомой» до конца текущего сезона

Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель Yahoo! Sports Шэмс Чарания.



Ставший двукратным чемпионом в составе «Майами» Коул провёл предыдущие два сезона в «Нью-Орлеане». В прошлом разыгрывающий сыграл 45 матчей, 23 из них начав в старте, и собирал коллекцию из 10,6 очка, 3,7 передачи, 3,4 подбора и 0,8 перехвата в среднем за встречу. Текущий сезон он начал в китайской лиге, которую покинул из-за травмы после проведённых в ней девяти матчей.