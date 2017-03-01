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1 марта 2017, 1:26 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Норрис Коул подпишет контракт с «Оклахомой» до конца текущего сезона

Защитник Норрис Коул, пребывающий в статусе свободного агента, договорился о контракте с «Оклахома-Сити Тандер» на оставшуюся часть сезона-2016/17.

Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель Yahoo! Sports Шэмс Чарания.

Ставший двукратным чемпионом в составе «Майами» Коул провёл предыдущие два сезона в «Нью-Орлеане». В прошлом разыгрывающий сыграл 45 матчей, 23 из них начав в старте, и собирал коллекцию из 10,6 очка, 3,7 передачи, 3,4 подбора и 0,8 перехвата в среднем за встречу. Текущий сезон он начал в китайской лиге, которую покинул из-за травмы после проведённых в ней девяти матчей.
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