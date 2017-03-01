Эти парни стоят больше! 11 игроков НБА, которым явно не доплачивают

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С оглядкой на баснословные контракты многих довольно средних игроков, которые им выписали летом, «Советский спорт» присмотрелся к звездам, получающим весьма среднюю зарплату.

Стефен Карри («Голден Стейт»)

Зарплата в сезоне 2016−2017: $12 112 359

Статистика: 24,8 + 4,3 + 6,3 (очки-подборы-передачи в среднем за игру).

MVP двух последних регулярных чемпионатов — важнейшее звено в системе «Голден Стейт», но из большой четверки «Воинов» именно Стеф получает меньше всех. Зарплата Кевина Дюранта в этом сезоне — $26 540 100, Клэя Томпсона — $16 663 575, Дреймонда Грина — $15 330 435. Карри же зарабатывает чуть больше 12 миллионов… Впрочем, это все пережитки прежнего контракта. Летом Стефен получит новое предложение — на сумму почти втрое больше.

Никола Вучевич («Орландо»)

Зарплата в сезоне 2016−2017: $11 750 000

Статистика: 14,2 + 10,1 + 2,8.

В «Орландо» выписали по 17 миллионов в году Эвану Фурнье (еще куда ни шло) и Бисмаку Бийомбу (о боже мой!). При этом Вучевич — главная звезда и лидер клуба — получает на 5 с лишним миллионов меньше. И будет зарабатывать немногим больше еще два года — до окончания сезона 2018−2019.

Джру Холидэй («Новый Орлеан»)

Зарплата в сезоне 2016−2017: $11 286 518

Статистика: 15,9 + 4,1 + 7,4.

Парень с нечитаемом по-русски именем (а как верно произнести вот это Jrue?) — по сути, часть «Большого трио», внезапно собравшегося в «Новом Орлеане». Холидэй ездил на Матч всех звезд (правда, давно, пару лет назад, еще от «Филадельфии»), раздает по 7 с лишним передач за матч (8-е место в лиге), но получает чуть больше 11 миллионов. Столько же — сколько новичок клуба Соломон Хилл (о боже еще раз!). Правда, летом ему наверняка выпишут больше.

Джефф Тиг («Индиана»)

Зарплата в сезоне 2016−2017: $8 000 000

Статистика: 15,5 + 4,2 + 8,1.

Еще один топовый разыгрывающий, участвовавший в звездном уик-энде. Тиг — атлетичен, мобилен, умен, хорош в защите, и очень эффективен. Но свой нынешний контракт заключал в «Атланте» уже давно, так что летом будет рассчитывать на совсем другие деньги.

Айзея Томас («Бостон»)

Зарплата в сезоне 2016−2017: $6 587 132

Статистика: 29,6 + 2,8 + 6,2.

Главный малыш Лиги (рост — 175 см) идет вторым в списке лучших снайперов, тянет «Бостон» на второе место конференции и всерьез претендует на награду MVP. Возможно, никто сейчас так не влияет на игру своей команды, как Айзея (вынесем Леброна за скобки). И при этом — жалкие 6,5 миллионов?! Где справедливость?

Виктор Оладипо («Оклахома-Сити»)

Зарплата в сезоне 2016−2017: $6 552 960

Статистика: 16,1 + 4,4 + 2,5.

Оладипо, переехав из «Орландо», стал для Уэстбрука тем самым новым «бро», который был так нужен Расселу после «побега» Кевина Дюранта. Виктор, надо признать, справляется. А нынешние деньги — остатки по контракту новичка. Новое соглашение с «Оклахомой-Сити» согласовано — с будущего сезона Оладипо будет получать по 21 миллиону долларов.

Эндрю Уиггинс («Миннесота»)

Зарплата в сезоне 2016−2017: $6 006 600

Статистика: 23,4 + 4,2 + 2,5.

Строго говоря, Уиггинс пока не может получать больше по правилам НБА. Его нынешний контракт — тот максимум, что положен первому номеру драфта (канадец был выбран «Кливлендом» в 2014-м, но позже обменян в «Миннесоту» на Кевина Лава). Так что жаловаться Энтони грех. А по-настоящему большие деньги он получит уже через два года.

Карл-Энтони Таунс («Миннесота»)

Зарплата в сезоне 2016−2017: $5 960 160

Статистика: 24,1 + 12,2 + 2,9.

Та же ситуация, что и с Уиггинсом. Только выбрали Таунса годом позже, так что и контракт новичка истечет у него лишь в 2019-м (там, правда, есть опция команды, но не будем копаться в этих дебрях). В любом случае, КАТ не в накладе. А свое заработать успеет.

Джоэль Эмбиид («Филадельфия»)

Зарплата в сезоне 2016−2017: $4 826 160

Статистика: 20,2 + 7,8 + 2,1.

Камерунец мог бы зарабатывать и больше, если бы не получил травму перед драфтом-2014 и не скатился в нем на 3-е место (до этого все были уверены, что Джоэля выберут первым, и контракт там положен побольше). Впрочем, первые два года он вовсе не играл, а 9 миллионов от него никуда не делись.

Кристапс Порзингис («Нью-Йорк»)

Зарплата в сезоне 2016−2017: $4 317 720

Статистика: 18,1 + 7,1 + 1,3.

Латыша вообще называли 100-процентным бастом, но он так выстрелил в «Нью-Йорке», что даже фанаты «Никс» вмиг образумились! Только что свистели в его адрес, когда клуб взял Порзингиса четвертым пиком (в 2015 году), а теперь готовы на руках носить! Можно не сомневаться — если Кристапс продолжит в том же духе, через три года будет получать уже не меньше 20-ки.

Си-Джей Макколум («Портленд»)

Зарплата в сезоне 2016−2017: $3 219 579

Статистика: 23,3 + 3,6 + 3,6.

Макколум — первый в истории баскетболист, не выбранный на драфте, но получивший контракт с клубом на 20 с лишним миллионов в год. Да-да — в будущем сезоне его зарплата резко вырастет. Пока же главное открытие прошлого сезона довольствуется куда меньшими деньгами, но вряд ли сильно переживает по такому поводу.

Яннис Адетокумпо («Милуоки»)

Зарплата в сезоне 2016−2017: $2 995 421

Статистика: 23,4 + 8,7 + 5,5.

Несколько лет назад Адетокумпо продавал поддельные дамские сумки на улицах Афин, чтобы прокормить себя и брата. Об НБА он даже не мечтал. Сейчас этот греческий парень нигерийского происхождения — потенциальная звезда № 1. Яннис феноменален и парадоксален настолько, что о нем пора писать книги — при том, что лидеру «Милоуки» всего 22 года! Конечно, эти «несчастные» 3 миллиона — остатки по детскому контракту. Уже в будущем году он заработает 22,5 миллиона. Другое дело, что Адетокумпо просто не знает, как тратить такие огромные деньги. Ментально он все еще остается тем бедным пареньком с афинских закоулков.