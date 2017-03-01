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1 марта 2017, 0:11 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Порзингис вернется на площадку в матче с «Орландо»

Форвард «Никс» Кристапс Порзингис восстанавливается после травмы голеностопа и уже на этой неделе может выйти на площадку, сообщает ESPN.

Латвийский баскетболист скорее всего примет участие в матче регулярного чемпионата НБА против «Орландо», который состоится 2 марта.

В матче с «Кливлендом» (104:119) Порзингис повредил голеностоп и уходил с арены в защитном ботинке. В текущем сезоне он провел 50 игр, в которых в среднем набирал по 18,1 очка и делал 7 подборов.
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