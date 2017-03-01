Порзингис вернется на площадку в матче с «Орландо»

Латвийский баскетболист скорее всего примет участие в матче регулярного чемпионата НБА против «Орландо», который состоится 2 марта.

В матче с «Кливлендом» (104:119) Порзингис повредил голеностоп и уходил с арены в защитном ботинке. В текущем сезоне он провел 50 игр, в которых в среднем набирал по 18,1 очка и делал 7 подборов.