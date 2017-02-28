По чьим стопам пойдет Теодосич? Кто уезжал из российских клубов в НБА

Тимофей МОЗГОВ



2010. «Химки» — «Нью-Йорк»

Мозгов раскрылся не сразу, но для начала в него поверил Серджио Скариоло, сделавший Тимофея основным центровым «Химок», а затем — Дэвид Блатт, взявший молодого парня на Евробаскет-2009. Буквально за полтора года россиянин засветился на международном уровне, впечатлил скаутов НБА по ходу ЧМ-2010 (там мы достойно поборолись с дрим-тим в четвертьфинале), и в итоге получил приглашение в «Нью-Йорк». Супервездой за океаном Тимофей не стал. Но карьеру — сделал. Его имя скандировали в «Мэдисон Сквер Гарден» после отдельных очень удачных матчей, он стал частью важной сделки по переходу в «Никс» Кармело Энтони, сам продолжил выступление в «Денвере», где в 2014 году выдал монструозный дабл-дабл в поединке с «Голден Стейт» (23+29 подборов — рекорд того сезона!), затем перебрался в «Кливленд», сыграл два финала НБА, в первом был важной частью ротации «Кавс», во втором получил заветный перстень… И, наконец, заключил контракт на 16 миллионов в год с «Лейкерс». Трудолюбие, самоотдача и упорство помогли Мозгову добиться куда большего, чем многие от него ждали. И как бы не сложилась его дальнейшая карьера, можно сказать — она в любом случае удалась.

Джеральд ГРИН



2011. «Красные крылья» — «ЛА Лейкерс»

Ладно, небольшое допущение — Грин не прямиком из «Крыльев» отправился в ЛАЛ. Для начала заехал в Китай, проведя 4 матча за «Фошань» (набирая по 26,5 очка за игру), и лишь потом поехал на просмотр в «Лейкерс». Который, к слову, не прошел. Но в Америке остался, засветился в D-Лиге, и все же получил приглашение в «Нью-Джерси» (будущий «Бруклин»). Грин — уникальный парень. Единственный в истории чемпион данк-контестов и в НБА (в 2007 году — еще до приезда в Европу), и в России (2011). Он навел шороху в Краснодаре и Самаре, проведя по сезону в «Локо-Кубани» и в «Крыльях», а затем засветился на хорошем уровне и в родных Штатах. Да, сменил 5 команд за 6 лет, но, скажем, в «Финиксе» по ходу чемпионата 2013−2014 набирал по 15,8 очков за матч, 48 из которых начал в старте! Джеральд — ярок, агрессивен и незабываем. Жаль, что отыграл в России так мало. Приятно, что выступление в нашей стране помогло ему перезагрузить карьеру.

Алексей ШВЕД



2012. ЦСКА — «Миннесота»

Пожалуй, самый яркий игрок российской сборной последних лет удачно переехал в «Миннесоту» вместе с Андреем Кириленко. АК-47 помог младшему товарищу освоиться в сильнейшей лиге мира, но раскрыть весь свой потенциал Швед там не смог. Он съездил на матч новичков в рамках уик-энда Всех Звезд (2013), позажигал в отдельных матчах, сменил четыре команды за один сезон («Миннесота» — «Филадельфия» — «Хьюстон» — «Нью-Йорк», 2014−2015), но по окончании первого контракта второго большого предложения не получил. «Никс» предложили ему минималку, Алексей предпочел вернуться в Россию. Правда, не в ЦСКА, а в «Химки» — там дали больше. В договоре Шведа с «желто-синими» есть пункт о возможности разрыва, если баскетболист решит вернуться в НБА. Но, похоже, его здесь все устраивает.

Патрик БЕВЕРЛИ



2012. «Спартак» (Спб) — «Хьюстон»

Беверли провел три года в Питере и даже заикался о желании сыграть в сборной России. Все резко изменилось в декабре 2011-го. Скауты «Рокетс» оценили весь потенциал Патрика по игре в защите, сделав американцу предложение, которое он не смог проигнорировать, ведь раньше Беверли в НБА не выступал. Со «Спартаком» расстались по обоюдному согласию — впрочем, ходили слухи, что это и не так. Как бы то ни было, а в январе 2012 года Беверли впервые одел майку «Хьюстона». И с ходу стал основным игроком ротации. Настолько ценным, что там играет до сих пор. В отдельные сезоны его фамилию даже указывали в списке фаворитов в борьбе за награду «Мистер замок» (за лучшую игру в защите)! Наконец, в 2015-м Патрик стал победителем конкурса мастерства в рамках звездного уик-энда. А в «Рокетс» Беверли почти неприкасаем. Если команда из Техаса решит расстаться со всеми игроками, он будет предпоследним. Последним уйдет лишь сам Джеймс Харден.

Сергей КАРАСЕВ



2013. «Триумф» — «Кливленд»

Карасев ушел на драфте 2013 года под относительно высоким 19-м номером. И той же осенью переехал в Кливленд. Жаль, за три года закрепиться в НБА не смог. Он то выходил в старте, то прочно сидел на лавке. Немного поиграл за «Кавс», чуть больше — за «Нетс», но когда контракт новичка кончился, остался без новых предложений. В итоге вернулся к отцу в «Зенит», где сразу же стал новым лидером, набирает порой по 30 очков за матч и на своих плечах тянет команду в Евролигу. Заодно признается, что ждет нового шанса проявить себя за океаном. Сергею всего 23 года, так что шанс, наверняка, появится.

Ник КАЛАТЕС



2013. «Локомотив-Кубань» — «Мемфис»

Калатес, родившись во Флориде и там же закончив колледж, был выбран под 45-м номером драфта НБА-2009 «Миннесотой», но начать профессиональную карьеру решил в Европе, на исторической родине. К моменту прихода в «Локомотив-Кубань» в 2011 году, Ник успел стать бронзовым призером Евробаскета (2009) и чемпионом Евролиги в составе «Панатинаикоса» (2011), а затем, в команде Евгения Пашутина, сразу превратился в одного из лидеров. Это с его помощью кубанцы выиграли Кубок Европы-2013, получив право выступать в главном клубном турнире континента. Но — уже без Калатеса. Приняв предложение «Мемфиса», Ник все-таки решил попробовать силы за океаном. За два года в НБА он провел 129 матчей, что не так уж мало, но набирал лишь по 4,6 очка за игру. Не то, чтобы у него не было перспектив остаться в сильнейшей лиге мира, однако роль четвертой скрипки Калатеса явно не устраивала. Так что в 2015-м он вновь вернулся в «Панатинаикос».

Александр КАУН



2015. ЦСКА — «Кливленд»

Каун всю карьеру провел в армейском клубе, считаясь одним из лучших центровых Европы. А в НБА отправился… доигрывать. Парадоксально, но факт. «Кливленд» владел правами на Александра с драфта-2008, где его выбрали под 56-м номером. Дэвид Блатт, руководивший «Кавс», решил предоставить бывшему подопечному в сборной России шанс проявить себя за океаном. Каун откликнулся. Хотя энтузиазмом не пылал. Баскетбол к этому времени ему наскучил, но вернуться в Америку хотелось. Саша провел там детство и юность, вырос, получил образование, женился на американке, а в России постоянно чувствовал себя чужим. Единственный сезон в НБА Александр провел незаметно, хотя и вошел в историю как баскетболист, набравший очко в матче, в котором не сыграл ни одной минуты (пробил штрафные по выбору тренера соперников после того, как игрока, на котором нарушили правила, удалили с площадки за драку). Выиграл перстень вместе с Мозговым, но об этом почти никто не помнит даже в России. После чего был обменян в «Филадельфию» и благополучно отчислен. Завершив карьеру, Каун занялся по-настоящему любимым делом — бизнесом и программированием.

Сонни УИМС



2015. ЦСКА — «Финикс»

Уимс так часто повторял, что является лучшим американцем, играющим не в НБА, что сам в это поверил. Сонни, конечно, был хорош, но даже в ЦСКА не считался сильнейшим. Чего уж говорить про всю Европу… Тем не менее, приглашение от «Финикса» он получил. Но недостаток трудолюбия и дисциплины расставили все по местам. Уимс не смог завоевать места в ротации ни в слабых «Санс», ни в еще более слабой «Филадельфии», куда был обменян за пакет сухарей. В 2016 он вернулся в Европу, в «Маккаби», но был отчислен и оттуда — совсем недавно, за странную историю с допингом и неявку на тренировку команды.

Жоффри ЛОВЕРНЬ



2015. «Химки» — «Денвер»

Ловернь будто специально перешел в «Химки» отсидеться до приглашения в НБА. Особым рвением француз не отличался, свой солидный контракт отрабатывал разве что наполовину (8,7 очков за матч в Лиге ВТБ и в Кубке Европы), так что когда его позвали в «Денвер», химчане расстались с Жоффри с легким сердцем. За океаном Ловернь, конечно, старался лучше, получил стабильное место в ротации «Наггетс», но звездой не стал даже близко, летом был обменян в «Оклахому», а оттуда на днях — в «Чикаго».

Малькольм ДИЛЕЙНИ



2016. «Локомотив-Кубань» — «Атланта»

Дилейни — трудяга, каких поискать. Собственным упорством пробил себе дорогу через киевский «Будивельник» и скромную «Баварию» в «Локо-Кубань», где раскрылся в роли лидера, становился MVP месяца в Евролиге, помог команде пробиться в берлинский «Финал четырех» и даже занять там 3-е место! Приглашение в «Хоукс» стало наградой за труды и помогло американцу осуществить мечту, сыграв в НБА. В «Атланте» его роль, конечно, ограничена, но погоды Малькольм не портит, в коллектив вписался отлично, каждый доллар по контракту отрабатывает и, надеемся, все у него будет хорошо.